Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao

Tại cuộc họp, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo, các đại biểu đã cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao trong xây dựng, ban hành, công bố bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định về đường sắt tốc độ cao. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có 4 thông báo ý kiến chỉ đạo về nội dung này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, cùng Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt tốc độ cao trên cơ sở tham khảo, kế thừa, tiếp thu các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận các cơ quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đến nay bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đã định hình cơ bản, nhưng so với chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản chỉ đạo thì chưa đạt yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, cùng Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan, căn cứ luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn ISO, khẩn trương hoàn thiện bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam trên cơ sở tham khảo, kế thừa, tiếp thu các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế; công bố theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan công bố công khai các quy chuẩn, tiêu chuẩn nói trên để áp dụng cho các dự án, triển khai đầu tư, kêu gọi đầu tư theo các hình thức đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và các hình thức đầu tư sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác

Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã cho phép đầu tư dự án với tốc độ thiết kế tối đa 160 km/h, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, đề xuất lựa chọn công nghệ phù hợp nhất, hiệu quả nhất và xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo công nghệ đó.

Tương tự, với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội đã xác định tốc độ thiết kế 350 km/h, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu lựa chọn công nghệ phù hợp nhất, hiệu quả nhất và xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo công nghệ đó.

