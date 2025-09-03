Tăng gần 3 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đắt chưa từng có

(VTC News) -

9h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Đây là giá cao nhất tính đến thời điểm hiện nay.

Cùng lúc, giá vàng nhẫn cũng lập đỉnh mới khi đạt 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.528 USD/ounce, tăng mạnh 72 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh lạm phát leo thang và căng thẳng địa chính trị là hai nguyên nhân chính khiến các ngân hàng trung ương đẩy mạnh tích trữ.

Giá vàng lập đỉnh mới. (Ảnh: Công Hiếu).

Giá vàng tăng cao còn do đồng USD suy yếu. Các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo áp lực lên đồng bạc xanh, kéo chỉ số USD giảm 9,8% từ đầu năm và lần đầu rơi xuống dưới mốc 100.

Thêm vào đó, chiến lược gây sức ép của chính quyền Trump đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed, qua đó tạo thêm áp lực mất giá cho USD.

Tavi Costa, đối tác và chuyên gia chiến lược vĩ mô tại Crescat Capital cho biết, đồng USD và trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục mất giá, tất cả các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải mua vàng để bảo vệ sức mua của đồng tiền.

Phillip Streible, chiến lược gia Thị trường Trưởng tại Blue Line Futures, cho hay trong bối cảnh hiện tại, ông dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới.

Ngoài dữ liệu kinh tế, chính trị cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường. Các nhà phân tích dự đoán bất ổn địa chính trị sẽ tạo động lực tăng giá cho vàng.

Căng thẳng đang diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Fed làm suy yếu niềm tin vào đồng USD như một loại tiền tệ dự trữ, khiến vàng trở thành kim loại tiền tệ hấp dẫn.

Joni Teves, chuyên gia về kim loại quý của Ngân hàng Thụy Sĩ UBS nhận định: “Nhà đầu tư đang tăng phân bổ vào vàng, đặc biệt khi Fed chuẩn bị cắt giảm lãi suất. Chúng tôi dự báo vàng sẽ tiếp tục lập đỉnh trong các quý tới”.

Chuyên gia này cho biết thêm, lãi suất thấp, kinh tế suy yếu, bất ổn vĩ mô và rủi ro địa chính trị đang củng cố vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa hiệu quả.

Ở trong nước, theo các chuyên gia, việc xoá độc quyền vàng miếng, trong ngắn hạn giá vàng sẽ chưa thể giảm ngay mà cần có độ trễ nhất định.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) nhận định, trong ngắn hạn, giá vàng trong nước khó giảm ngay. Bởi lẽ, niềm tin vào thương hiệu vàng miếng SJC vẫn lớn, các thương hiệu mới sẽ cần thời gian chứng minh chất lượng và tính thanh khoản.

“Tâm lý trú ẩn khi vàng thế giới biến động, cộng với nguồn cung vật chất trong nước hạn chế sẽ giữ giá ở mức cao. Còn về trung - dài hạn, khi có thêm nguồn cung từ ngân hàng và doanh nghiệp, chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới sẽ dần thu hẹp, thị trường bớt cảnh 'giá nội gấp rưỡi giá ngoại'. Nhưng quá trình này cần từ 12-24 tháng, thậm chí lâu hơn để vận hành trơn tru”, ông Huy lưu ý.

Cũng theo ông Huy, việc bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng là bước ngoặt lớn, mở ra cơ chế cạnh tranh thay vì thương hiệu SJC "một mình một chợ".

"Với quy định này, khi nhiều ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, nguồn cung vàng miếng sẽ dần cải thiện, tạo nền tảng để thị trường bớt méo mó, minh bạch và tiệm cận hơn với giá quốc tế", ông Huy nói.

Tuy vậy, theo ông Huy, đây là tác động dài hạn, còn trong ngắn hạn thị trường chưa thể thay đổi ngay vì quy trình cấp phép, sản xuất và xây dựng niềm tin cần có độ trễ.

Trong khi đó, chuyên gia vàng Trần Duy Phương lại cho rằng, hơn 1 tháng nữa, Nghị định số 232 của Chính phủ mới có hiệu lực thi hành. Có thể dự đoán, đây là quá trình để chuẩn bị cho sự ra đời của thông tư hướng dẫn chi tiết, cũng là khoảng thời gian để các đơn vị liên quan có bước tính toán, chuẩn bị cần thiết.

Theo vị chuyên gia này, chỉ khi nào các doanh nghiệp nhập khẩu được vàng nguyên liệu, sản xuất vàng và tăng cung ra thị trường, thị trường vàng mới chịu tác động rõ rệt, thực sự “hạ nhiệt”.

“Phải từ đầu tháng 11 trở đi, khả năng cao mới có sự biến động mạnh trên thị trường vàng. Dự báo, chênh lệch giá vàng từ mức gần 20 triệu đồng/lượng có thể nhanh chóng giảm còn 12-13 triệu đồng/lượng”, ông Phương nêu nhận định.