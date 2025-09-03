Giá vàng hôm nay 3/9: Tăng dựng đứng, lập đỉnh lịch sử mới trên 3.500 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh lạm phát leo thang và căng thẳng địa chính trị là hai nguyên nhân chính khiến các ngân hàng trung ương đẩy mạnh tích trữ.

Giá vàng tăng cao còn do đồng USD suy yếu. Các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo áp lực lên đồng bạc xanh, kéo chỉ số USD giảm 9,8% từ đầu năm và lần đầu rơi xuống dưới mốc 100.

Thêm vào đó, chiến lược gây sức ép của chính quyền Trump đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed, qua đó tạo thêm áp lực mất giá cho USD.

Tavi Costa, đối tác và chuyên gia chiến lược vĩ mô tại Crescat Capital cho biết, đồng USD và trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục mất giá, tất cả các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải mua vàng để bảo vệ sức mua của đồng tiền.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng vượt 3.500 USD/ounce. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 3/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua. Đây là ngưỡng giá đắt nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua. Đây cũng là đỉnh lịch của vàng nhẫn.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.528 USD/ounce, tăng 72 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.529 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Phillip Streible, chiến lược gia Thị trường Trưởng tại Blue Line Futures, cho hay trong bối cảnh hiện tại, ông dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới.

Ngoài dữ liệu kinh tế, chính trị cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường. Các nhà phân tích dự đoán bất ổn địa chính trị sẽ tạo động lực tăng giá cho vàng.

Căng thẳng đang diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Fed làm suy yếu niềm tin vào đồng USD như một loại tiền tệ dự trữ, khiến vàng trở thành kim loại tiền tệ hấp dẫn.

Joni Teves, chuyên gia về kim loại quý của Ngân hàng Thụy Sĩ UBS nhận định: “Nhà đầu tư đang tăng phân bổ vào vàng, đặc biệt khi Fed chuẩn bị cắt giảm lãi suất. Chúng tôi dự báo vàng sẽ tiếp tục lập đỉnh trong các quý tới”.

Chuyên gia này cho biết thêm, lãi suất thấp, kinh tế suy yếu, bất ổn vĩ mô và rủi ro địa chính trị đang củng cố vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa hiệu quả.