Peru truy nã quốc tế cựu Thủ tướng Betssy Chavez

(VTC News) -

Bà Betssy Chavez, 36 tuổi, từng giữ chức Thủ tướng dưới thời Tổng thống Pedro Castillo. Bà bị truy tố với cáo buộc âm mưu chống nhà nước và tham gia âm mưu đảo chính của cựu tổng thống vào tháng 12/2022. Các công tố viên đề nghị mức án 25 năm tù đối với bà và 34 năm đối với ông Castillo.

Bà Betssy Chavez tại quốc hội ở thủ đô Lima, Peru tháng 11/2022. Ảnh: Quốc hội Peru

Theo phán quyết của tòa, sau khi bị bắt, bà Chavez sẽ bị giam giữ 5 tháng trước phiên xét xử vì lý do có nguy cơ bỏ trốn. Tuy nhiên, việc thi hành lệnh bắt gặp khó khăn khi bà đang được Mexico bảo hộ ngoại giao.

Bà Chavez lần đầu bị bắt vào tháng 6/2023 với các cáo buộc tương tự. Bà kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định không hề biết đến kế hoạch của ông Castillo.

Hồi tháng 9, bà được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Nhưng đến ngày 3/11, bà bất ngờ đến sứ quán Mexico tại Lima xin tị nạn chính trị và được chấp thuận. Động thái này đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa hai nước.

Sự kiện bắt nguồn từ tháng 12/2022, khi Tổng thống Pedro Castillo, cựu giáo viên nông thôn và nhà hoạt động công đoàn được mệnh danh là "tổng thống nghèo đầu tiên của Peru", cố gắng giải tán Quốc hội trong bối cảnh đối đầu kéo dài nhiều tháng. Hành động này bị coi là một âm mưu đảo chính.

Ông Castillo từng định xin tị nạn tại Đại sứ quán Mexico cùng gia đình nhưng bị bắt ngay trên đường đi với cáo buộc nổi loạn và lạm quyền. Mexico sau đó đã cấp quy chế tị nạn cho vợ và các con của ông, khiến Peru tức giận trục xuất đại sứ Mexico.

Peru đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Mexico, lập luận rằng việc cấp tị nạn cho bà Chavez là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước này.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm mà Mexico gây căng thẳng với Lima bằng việc bảo hộ những người bị truy tố ở Peru.

Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi vừa liên quan đến căng thẳng chính trị nội bộ Peru, vừa đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quyền tị nạn chính trị và việc can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.