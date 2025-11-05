Tổng thống Mexico bị quấy rối tình dục trên phố

(VTC News) -

Theo Chosun, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum (63 tuổi) bị quấy rối tình dục trên đường phố giữa ban ngày, làm dấy lên chỉ trích cho rằng đội ngũ an ninh của bà đã để lộ lỗ hổng an ninh.

Một số kênh truyền thông đưa tin một người đàn ông có vẻ say xỉn đã tiếp cận phía sau Tổng thống khi bà đang nói chuyện với người dân trên đường phố Mexico City vào ngày 4/11 (giờ địa phương). Đột nhiên ông ta hôn cổ và cố gắng chạm vào gần ngực bà.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Tổng thống Sheinbaum đẩy tay người đàn ông ra, rồi quay đi với một nụ cười ngượng ngùng. Khi đoàn tùy tùng đẩy đối tượng ra, bà khẽ nói với mọi người xung quanh: "Đừng lo lắng".

Cư dân mạng cho rằng người này "thật may mắn khi không bị bắn". Một số cho rằng "đội ngũ bảo vệ quá yếu" và "Tổng thống rất dũng cảm".

Hình ảnh trong đoạn video gây tranh cãi.

Văn phòng tổng thống chưa bình luận. Sự cố diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mexico liên tục phải trả lời các câu hỏi về bạo lực chính trị gần đây, sau vụ ám sát công khai thị trưởng ở bang Michoacan, miền Tây Mexico.

Bà Sheinbaum được bầu làm tổng thống Mexico thứ 66 vào năm 2024 sau khi giữ chức thị trưởng Thành phố Mexico. Bà Sheinbaum, giống như người tiền nhiệm và cũng là cố vấn chính trị của bà, cựu Tổng thống Andrés Manuel López Obrador, thường cố gắng duy trì kết nối với người dân với các hoạt động như hòa mình vào đám đông để chụp ảnh và bắt tay.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum.

Một số sự cố liên quan đến việc các chính trị gia bị quấy rối hoặc sử dụng bạo lực gần đây, thể hiện một xu hướng đáng lo ngại.

Ở Đức, tháng 5/2024, ứng viên của đảng Social Democratic Party of Germany (SPD) – Matthias Ecke (41 tuổi) – bị một nhóm thanh niên tấn công khi đang dán poster vận động ở thành phố Dresden. Theo báo cáo, ông bị đánh và đá nhiều lần, phải nhập viện và được chuẩn bị phẫu thuật.

Cũng tại Đức, vào tháng 6/2024, ứng viên của đảng Christian Democratic Union of Germany (CDU) – Roderich Kiesewetter – bị người đàn ông 55 tuổi đấm ngã, sau khi người này gây lộn tại gian hàng vận động của Kiesewetter ở Aalen.

Tại Ấn Độ, tháng 2/2025, một thành viên Quốc hội – Rakibul Hussain (MP từ bang Assam) – bị một nhóm người bịt mặt tấn công khi đang đi trên xe tay ga cùng hai vệ sĩ tới một cuộc họp đảng. Chúng dùng gậy cricket đánh và cố giật súng của vệ sĩ.

Những vụ việc này phản ánh xu hướng tăng các hành vi bạo lực và quấy rối nhằm vào chính trị gia trên toàn cầu. Điều này không chỉ đe dọa cá nhân người bị tấn công mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về an ninh chính trị và quyền tham gia vận động một cách an toàn trong bầu cử.