Tài xế Mỹ bắn chết người bấm còi giục đi tại đèn xanh

(VTC News) -

Theo thông cáo từ Văn phòng Công tố quận Marion mà tạp chí People thu được, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều 17/10. Cơ quan này cho biết: “Vụ nổ súng được cho là xảy ra sau khi nạn nhân bấm còi để báo hiệu cho bị cáo rằng đèn tín hiệu đã chuyển sang xanh. Sau đó, bị cáo bị cáo buộc đã lái xe đuổi theo nạn nhân, vừa la hét vừa vung tay, rồi nổ súng vào xe của anh ta, bắn trúng ngực”

Theo Indy Star, nạn nhân 21 tuổi được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong không lâu sau đó.

Các nhà điều tra sử dụng camera giao thông để lần theo chiếc SUV Ford màu xanh bạc hà mà nghi phạm điều khiển. Khi truy ra chủ xe, cảnh sát phát hiện nghi phạm là Deborah Benefiel, 23 tuổi, con gái của chủ xe.

Benefiel sau đó bị bắt và truy tố tội giết người cùng hành vi liều lĩnh gây nguy hiểm. Cảnh sát cho biết cô bị bắt tại một trạm xăng, khi đang cùng mẹ gỡ bỏ các nhãn nhận dạng khỏi chiếc xe nhằm che giấu tung tích.