Xả súng trong nhà thờ tại Mỹ, 12 người thương vong

(VTC News) -

Khoảnh khắc nhà thờ bị cháy trong vụ xả súng tại bang Michigan. (Video: X)

Cảnh sát cho biết kẻ xả súng lái xe đâm vào nhà thờ trước khi nổ súng bằng súng trường và hắn ta dường như còn phóng hỏa, gây ra đám cháy lớn ở tòa nhà. Theo thông tin từ cảnh sát trưởng Grand Blanc William Renye, nghi phạm bị cảnh sát tiêu diệt tại bãi đậu xe sau 8 phút nhận được cuộc gọi khẩn cấp.

Ông Renye cho biết ngoài hai nạn nhân tử vong được công bố trước đó, còn hai thi thể nữa được tìm thấy trong đống đổ nát tại nhà thờ bị cháy và nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục. Ngoài ra, còn 8 người bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm được xác định là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, song chưa rõ động cơ dẫn đến sự việc. Cơ quan chức năng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Những hình ảnh đầu tiên được công bố cho thấy hầu hết tòa nhà bị thiêu rụi thành tro bụi và chiếc xe tải do nghi phạm lái đã đâm vào bên hông tòa nhà. Đặc vụ FBI Reuben Coleman cho biết lực lượng này đang chỉ đạo cuộc điều tra và xem xét vụ tấn công "như một hành động bạo lực có chủ đích".

Trước đó, ông Renye cũng thông tin có hàng trăm người ở bên trong nhà thờ khi vụ tấn công bắt đầu và có thể còn nhiều nạn nhân khác được tìm thấy trong đống đổ nát.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ xả súng là "khủng khiếp" và tuyên bố đây là "cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào những người theo đạo Thiên chúa ở Mỹ".

Theo dữ liệu từ Gun Violence Archive, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi bạo lực súng đạn, có hơn 320 vụ xả súng ở Mỹ trong năm nay. Theo định nghĩa của tổ chức này, một vụ nổ súng được gọi là xả súng khi có tối thiểu 4 người thương vong, không tính kẻ tấn công.