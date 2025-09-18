Lời kể của nhân chứng trong vụ xả súng khiến 3 cảnh sát thiệt mạng tại Mỹ

(VTC News) -

Tờ Fox News dẫn lời các nhà chức trách đưa tin vụ xả súng xảy ra vào khoảng 14h ngày 17/9 tại thị trấn North Codorus, cách thành phố Philadelphia khoảng 185km về phía tây, nơi có nhiều trang trại nhỏ và đất nông nghiệp rộng lớn. Sự việc khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương.

Theo cảnh sát bang Pennsylvania (PSP), tay súng đã bị tiêu diệt nhưng chưa công bố danh tính. Đại diện cảnh sát bang thông tin thêm chính quyền biết "hắn là ai và hắn làm việc cho ai", nhưng từ chối bình luận về động cơ của kẻ xả súng.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: USA Today)

Dirk Anderson, người dân địa phương cho biết đang ở trong cửa hàng của mình "thì nghe thấy nhiều tiếng súng". Anh nhìn thấy trực thăng và xe cảnh sát đến hiện trường.

Cư dân Dave Miller thông tin trên đường lái xe về nhà thì buộc phải tấp vào lề để nhường đường cho cảnh sát và nghe thấy tiếng súng.

"Tôi nhìn sang bên phải và thấy cảnh sát bên trong một kho thóc, trông như đang tìm kiếm ai đó. Tôi nghe thấy tiếng súng, có người nằm gục trên mặt đất", anh Miller cho hay.

Nhân chứng Miller cũng nghe thấy khoảng 30 tiếng súng nổ, đồng thời cho hay những người sống tại thị trấn North Codorus không hề quen với mối đe dọa từ bạo lực súng đạn.

Hiện tại, hai cảnh sát bị thương đã được đưa đến bệnh viện và vẫn trong tình trạng nguy kịch. Đại diện Bệnh viện WellSpan York chia sẻ với Fox News Digital rằng những phương thức bảo mật nâng cao đang được áp dụng.

Công tác ứng phó khẩn cấp cũng đang được triển khai. Cảnh sát khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường và huy động khoảng 30 xe cảnh sát chặn nhiều con đường.

Nạn nhân được đưa lên trực thăng cứu thương sau vụ nổ súng. (Ảnh: Reuters)

Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro cho biết ông sẽ tiếp tục cầu nguyện cho tất cả mọi người liên quan.

"Đây là một ngày vô cùng bi thảm và đau thương đối với bang Pennsylvania. Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của 3 cảnh sát. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho những người đang bị thương sớm bình phục hoàn toàn", ông Shapiro chia sẻ.

Ông Shapiro cũng yêu cầu công chúng hãy nghĩ đến gia đình của những cảnh sát bị thương và thiệt mạng. Ông Shapiro nói: “Những gì gia đình cảnh sát này làm thật phi thường. Họ ủng hộ những người mặc đồng phục và lao vào nguy hiểm".

Tổng chưởng lý Pennsylvania Dave Sunday thông báo: "Cái chết của mọi công chức đều là thảm kịch thực sự. Thật không thể tin nổi khi biết 3 cảnh sát đã thiệt mạng ở nơi tôi từng làm việc nhiều năm với tư cách là công tố viên và nơi tôi vẫn coi là nhà”.

Trong khi đó, Tổng chưởng lý Mỹ Pamela Bondi gọi tình trạng bạo lực chống lại cảnh sát là "tai họa cho xã hội". Bà cho biết các đặc vụ liên bang đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ sĩ quan địa phương.

Hồi tháng 2, một cảnh sát khác tại bang Pennsylvania cũng thiệt mạng khi đấu súng với một người đàn ông mang theo súng lục và dây buộc vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện và bắt nhân viên làm con tin.