Đóng

Peru: 'Gen Z' biểu tình đối đầu hơi cay, đạn cao su từ cảnh sát

(VTC News) -

Tối 27/9, Lima, Peru biến thành điểm nóng khi hàng nghìn “Gen Z” biểu tình phản đối Tổng thống Dina Boluarte, Cảnh sát bắn hơi cay, đạn cao su giải tán đám đông.

LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới