Peru: 'Gen Z' biểu tình đối đầu hơi cay, đạn cao su từ cảnh sát
(VTC News) -
Tối 27/9, Lima, Peru biến thành điểm nóng khi hàng nghìn “Gen Z” biểu tình phản đối Tổng thống Dina Boluarte, Cảnh sát bắn hơi cay, đạn cao su giải tán đám đông.
