Messi ghi bàn cực hiếm, tạo cột mốc chưa từng có

Lionel Messi tiếp tục thi đấu xuất sắc giúp Inter Miami lần đầu tiên giành quyền vào trận chung kết miền Đông của giải MLS Cup Playoff.

Messi giúp Inter Miami vào chung kết miền Đông của giải MLS Cup Playoff

Sáng 24/11, Inter Miami đánh bại Cincinnati với tỷ số 4-0 ở trận bán kết miền Đông của MLS Cup Playoff. Lionel Messi ghi dấu ấn trong cả 4 bàn thắng, trong đó có 3 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Bàn thắng của Messi là tình huống mở tỷ số ở phút 19. Siêu sao người Argentina băng vào đánh đầu tung lưới Cincinnati. Đây là bàn thắng bằng đầu thứ 27 của Messi trong suốt sự nghiệp, chiếm khoảng... 3% tổng số lần ghi bàn của anh.

