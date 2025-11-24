Messi ghi bàn cực hiếm, tạo cột mốc chưa từng có

(VTC News) -

Messi giúp Inter Miami vào chung kết miền Đông của giải MLS Cup Playoff

Sáng 24/11, Inter Miami đánh bại Cincinnati với tỷ số 4-0 ở trận bán kết miền Đông của MLS Cup Playoff. Lionel Messi ghi dấu ấn trong cả 4 bàn thắng, trong đó có 3 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Bàn thắng của Messi là tình huống mở tỷ số ở phút 19. Siêu sao người Argentina băng vào đánh đầu tung lưới Cincinnati. Đây là bàn thắng bằng đầu thứ 27 của Messi trong suốt sự nghiệp, chiếm khoảng... 3% tổng số lần ghi bàn của anh.