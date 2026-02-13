Lý do nhóm nhạc Quả Dưa Hấu tái hợp thiếu thành viên Tường Văn

(VTC News) -

Ra đời năm 1998, Quả Dưa Hấu gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú (Tú Dưa) và Tường Văn. Nhiều ca khúc của nhóm trở thành ký ức của thế hệ 7X, 8X trước khi họ tan rã vào năm 2000.

Sau khi tách nhóm, các thành viên theo đuổi con đường riêng và đạt nhiều thành công trong sự nghiệp. Bằng Kiều ghi dấu ấn với dòng nhạc pop ballad, Tuấn Hưng trở thành gương mặt nổi bật của nhạc trẻ, còn Anh Tú hoạt động bền bỉ với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất.

Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu tái hợp trong live concert "Bản ghi nhớ".

Sau 28 năm không còn đứng chung sân khấu, Quả Dưa Hấu tái hợp trong live concert Bản ghi nhớ diễn ra ngày 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tuy nhiên, lần trở lại này thiếu vắng thành viên Tường Văn.

Chia sẻ về sự vắng mặt này, nhạc sĩ Anh Tú cho biết nhóm mời Tường Văn tham gia tái hợp nhưng gia đình anh đang có chuyện buồn nên không thể góp mặt. NSND Bùi Gia Tường, nghệ sĩ cello hàng đầu Việt Nam cũng là bố của Tường Văn vừa qua đời ngày 17/12/2025.

“Vài năm nữa, rất có thể Tường Văn sẽ trở lại để hoàn thiện mảnh ghép của nhóm”, Anh Tú chia sẻ. Anh khẳng định dù thiếu một thành viên, tinh thần Quả Dưa Hấu vẫn được giữ nguyên trong lần tái xuất này.

Trong cuộc gặp, có người gọi họ là “nhóm nhạc quý ông Quả Dưa Hấu”. Anh Tú bày tỏ sự thích thú với cách gọi này. Bằng Kiều nhận xét nhóm “không còn phơi phới như xưa nhưng đậm đà, sâu sắc hơn”, còn Tuấn Hưng nói vui: “Quả Dưa Hấu hôm nay không còn xanh nữa, nhưng bên trong vẫn rất đỏ rực”.

Hồ Hoài Anh nói về chút xích mích với Tuấn Hưng

Bên cạnh sự tái hợp của nhóm, câu chuyện quá khứ giữa Hồ Hoài Anh và Tuấn Hưng cũng được nhắc lại. Tuấn Hưng thừa nhận sau khi Bằng Kiều rời nhóm, anh và Tú Dưa rơi vào “khủng hoảng” vì thiếu giọng hát chính.

“Hai anh em loay hoay tìm mọi cách để bù đắp. Chúng tôi tập đủ thứ, từ hát, múa đến nhào lộn… chỉ thiếu mỗi phun lửa. Việc mời Hồ Hoài Anh tham gia được xem là cần thiết, nhưng chỉ một thời gian Hồ Hoài Anh gia nhập nhóm thì nhóm chia tay. Tú Dưa và Hồ Hoài Anh lập nhóm mới”, Tuấn Hưng nói.

Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News, Hồ Hoài Anh cho biết anh “suýt nữa” vào nhóm Quả Dưa Hấu nhưng do có chút xích mích với Tuấn Hưng nên kế hoạch không thành.

Hồ Hoài Anh chia sẻ về các thành viên Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Tú Dưa.

Nam nhạc sĩ cho biết sự việc diễn ra gần 30 năm trước nên không còn nhớ chi tiết về xích mích vói Tuấn Hưng. Anh khẳng định giữa mình và Tuấn Hưng vẫn có sự gắn bó trong nghề nghiệp: “Trong 3 liveshow quan trọng nhất sự nghiệp của Tuấn Hưng đều có sự xuất hiện, hỗ trợ của tôi”.

Nhận xét về các thành viên, Hồ Hoài Anh cho rằng Bằng Kiều luôn là anh cả của nhóm, anh hiện làm việc chuẩn mực và dễ tính hơn trước; Tuấn Hưng vẫn gai góc, đam mê và nhiệt huyết; còn Tú Dưa đã trải qua nhiều thăng trầm và hiện cân bằng giữa nghệ thuật và kinh doanh.

Mở ra giai đoạn mới

Bản ghi nhớ không chỉ là live concert kỷ niệm mà còn mở ra chặng đường mới cho Quả Dưa Hấu. Song song với chương trình, nhóm phát hành EP livesession gồm 6 MV, trong đó có các ca khúc quen thuộc như Hè muộn, Mưa, Trái tim không ngủ yên.

Hai ca khúc mới Cho tôi thêm một lần và Unstoppable được sáng tác riêng cho nhóm, phần nhạc do Hồ Hoài Anh đảm nhận, nhà báo Hà Quang Minh viết lời. Bài hát Cảm ơn âm nhạc là sáng tác Tùng Sax gửi tặng riêng cho Quả Dưa Hấu.

"Bản ghi nhớ" không chỉ là live concert kỷ niệm mà còn mở ra chặng đường mới cho Quả Dưa Hấu.

Giữ vai trò nhà sản xuất, Tú Dưa cho biết các thành viên từng nhiều lần muốn tái hợp nhưng phải chờ đến khi có thể tự đứng ra sản xuất chương trình riêng. “Chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ cá tính và màu sắc âm nhạc của từng thành viên”, anh nói.

Hồ Hoài Anh thừa nhận có sự cân nhắc khi mời khách tham gia concert. Lần này, các khách mời gồm Lệ Quyên, Thùy Chi, Minh Tuyết – những nghệ sĩ có sự gắn bó với các thành viên. Nhóm kỳ vọng nếu dự án 28 năm thành công, chương trình kỷ niệm 30 năm sẽ có quy mô lớn hơn, với nhiều sáng tác mới và khách mời trẻ trung hơn.