Nhóm Quả Dưa Hấu tái hợp sau 26 năm

(VTC News) -

Sau 26 năm không còn xuất hiện chung trên sân khấu, nhóm nhạc Quả Dưa Hấu mới đây xác nhận tái hợp.

Chia sẻ về lần trở lại này, nhạc sĩ Tú Dưa cho biết các thành viên mong muốn khơi lại tinh thần âm nhạc từng gắn bó với họ suốt những năm tháng đầu sự nghiệp. Nhạc sĩ Tường Văn, thành viên còn lại của Quả Dưa Hấu năm xưa, không thể tham gia do bận công việc gia đình.

Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu tái hợp.

Trước đó, Bằng Kiều – Tuấn Hưng - Tú Dưa từng nhiều lần bàn bạc về việc tái hợp và hoạt động trở lại dưới danh nghĩa nhóm. Tuy nhiên, do mỗi người đều theo đuổi con đường riêng, kế hoạch này liên tục bị trì hoãn.

Dù thỉnh thoảng cùng xuất hiện và hát chung trên một số sân khấu, họ chưa từng ra mắt sản phẩm mới hay tổ chức chương trình mang tên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu. Chỉ đến thời điểm hiện tại, khi cả ba đã đủ “chín” về trải nghiệm, tư duy nghệ thuật lẫn vị thế trong nghề, kế hoạch tái hợp mới thực sự thành hình

Lần trở lại này, Quả Dưa Hấu khoác lên mình diện mạo mới nhưng vẫn giữ tinh thần gắn kết của những ngày đầu. Mở đầu cho hành trình ấy là live concert Bản Ghi Nhớ, dự kiến diễn ra trong hai đêm 14 – 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Bên cạnh những ca khúc từng làm nên tên tuổi của nhóm trong giai đoạn hoàng kim, Quả Dưa Hấu sẽ giới thiệu ba ca khúc mới, trong đó có Cảm ơn âm nhạc – sáng tác của Tùng Sax, được xem như dấu mốc đặc biệt cho cuộc hội ngộ. Ca khúc mang tiết tấu chậm rãi, ca từ giản dị, giàu chất tự sự, là lời bộc bạch chân thành của những người nghệ sĩ đã dành trọn đam mê và tình yêu cho âm nhạc suốt nhiều năm qua.

MV Cảm ơn âm nhạc được xây dựng với tông màu đen – trắng chủ đạo, điểm xuyết sắc vàng ấm. Hình ảnh những khoang tàu cũ nhuốm màu thời gian tạo nên không gian hoài niệm, kết nối hiện tại với quá khứ, đưa người xem trở về miền ký ức xa xưa – nơi âm nhạc từng là khởi nguồn của đam mê tuổi trẻ.

Song song với live concert, ban nhạc sẽ ra mắt EP live session Bản Ghi Nhớ gồm 6 MV, được thực hiện đồng bộ về âm thanh và hình ảnh. Trong đó có ba ca khúc gắn liền với tên tuổi nhóm như Hè muộn, Mưa và Trái tim không ngủ yên.

MV "Cảm ơn âm nhạc".

Sau concert, Quả Dưa Hấu dự kiến sẽ chính thức hoạt động trở lại với đội hình 3 thành viên, tiếp tục tham gia các sân khấu âm nhạc trong thời gian tới.

Quả Dưa Hấu là một trong những nhóm nhạc nam đầu tiên của Việt Nam, hoạt động trong giai đoạn 1998 – 2000. Ban đầu, nhóm gồm bốn thành viên: Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú và Tường Văn, với mục tiêu thuần túy là thỏa mãn đam mê âm nhạc.

Nhóm nhanh chóng được khán giả biết đến qua các ca khúc như Mặt trời dịu êm, Hè muộn. Đến năm 1999, Bằng Kiều rời nhóm, Minh Quân và Hồ Hoài Anh gia nhập.