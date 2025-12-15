Tuấn Hưng thay đổi sau biến cố, thừa nhận thời kỳ đỉnh cao đã qua

(VTC News) -

Tại buổi họp báo giới thiệu album Chạm diễn ra tại Hà Nội, Tuấn Hưng lần đầu trải lòng về giai đoạn nhiều sóng gió nhất trong cuộc đời, khi âm nhạc trở thành nơi anh gửi gắm nỗi nhớ và sự mất mát dành cho mẹ.

Album được hoàn thành trong vòng bốn tháng nhiều thử thách, trùng với quãng thời gian mẹ anh lâm bệnh nặng, còn bản thân nam ca sĩ vừa trải qua ca phẫu thuật dây thanh quản, buộc anh đối diện đồng thời cả biến cố tinh thần lẫn thể chất.

Tuấn Hưng nghẹn ngào chia sẻ sau nhiều biến cố.

“Gọi là trầm cảm thì hơi quá, nhưng đó là cảm giác cô đơn, lạc bước, mọi thứ như tụt xuống. Tôi giấu cảm xúc vì nghĩ mình là trụ cột của cả gia đình nên cần phải vững vàng, chỉ biết ghi lại những cảm xúc đó vào trong âm nhạc. Tôi gượng dậy, cố bước đi bằng âm nhạc”, Tuấn Hưng bộc bạch.

Sáng tác âm nhạc trở thành cách Tuấn Hưng tự chữa lành sau biến cố lớn của cuộc đời. Chạm vào nỗi nhớ mẹ - ca khúc mở đầu album, ghi dấu những rung động sâu kín của anh khi mẹ qua đời. Sau cú sốc ấy, ở bất cứ đâu, nam ca sĩ cũng có cảm giác hình bóng mẹ vẫn hiện diện quanh mình. Bài hát là tiếng lòng của một người con vừa đối diện nỗi mất mát lớn, chênh vênh giữa cảm giác mồ côi nhưng vẫn cố gắng hướng tâm thế về những điều tích cực.

Những ca khúc còn lại trong album Chạm đều gắn với những lát cắt cảm xúc rất riêng của Tuấn Hưng. Em là bài hát anh viết tặng vợ; Trời xanh vẫn ở phía trước ghi lại nỗi cô đơn trong những ngày túc trực bên giường bệnh của mẹ; còn Lặng thinh như lời giãi bày dành cho những người bạn đã kề vai sát cánh cùng anh trong giai đoạn khó khăn.

Ca khúc "Chạm vào nỗi nhớ mẹ" do Tuấn Hưng sáng tác và thể hiện.

Từng được ví như “con ngựa bất kham” của làng nhạc Việt, Tuấn Hưng cho biết anh của hiện tại đã khác. Nam ca sĩ không còn sống bốc đồng hay thích gì làm nấy như trước, mà chọn cách chậm lại và cân bằng hơn.

Anh hạn chế xuất hiện ở chốn đông người, dành phần lớn thời gian ở nhà bên gia đình. Niềm vui giờ đây đến từ những khoảnh khắc giản dị như chơi với các con, trò chuyện cùng bố, chia sẻ với vợ và giữ cho mình những khoảng lặng cần thiết. Điện thoại thường xuyên được để chế độ không làm phiền, như một cách để tách mình khỏi ồn ào.

Tuấn Hưng cho biết anh theo vợ tham gia các khóa tu, bắt đầu nghe giảng pháp và hiểu rõ hơn về thiền từ bên trong. Thói quen nghe nhạc, thiền trước khi ngủ giúp anh biến sự cô đơn thành năng lượng sáng tạo. Việc đọc sách, ghi chép lại những điều tâm đắc, lắng nghe cơ thể và cảm xúc dần trở thành nếp sống thường nhật.

Khi nói về khái niệm “hết thời”, Tuấn Hưng cho rằng thời kỳ đỉnh cao của nghệ sĩ không nhất thiết đong đếm bằng số lượng khán giả, mà nằm ở thời điểm sức sáng tạo tốt nhất.

"Tôi tự thấy thời kỳ đỉnh cao của Tuấn Hưng đã qua từ rất lâu rồi và không bao giờ huyễn hoặc mình hay đặt cho mình ước mơ sẽ trở lại đường đua âm nhạc hay gì hết. Nhưng có lẽ sự bền bỉ, nỗ lực trong âm nhạc là điều mọi người có thể thấy ở Tuấn Hưng", anh nói.

Dù không còn chạy đua ở các sân khấu lớn, Tuấn Hưng vẫn tự tin mình là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đặc biệt. "Ở sân khấu âm nhạc, có thể bài hát của tôi cũ hoặc nhiều người nghĩ ông này hát bao năm vẫn thế. Nhưng trong phòng karaoke, tôi nghĩ mọi người chọn 10 bài thì chắc sẽ có vài bài của Tuấn Hưng. Đám cưới kiểu gì chẳng có Nắm lấy tay anh hay Gấp đôi yêu thương. Vị trí của Tuấn Hưng bây giờ có lẽ được đo đếm ở phòng karaoke hay đám cưới", nam ca sĩ bày tỏ.

Nhớ lại quãng thời gian chồng đối mặt với khó khăn, Thu Hương cho biết Tuấn Hưng là người cá tính nhưng tình cảm, dễ cảm xúc, đôi khi hơi yếu đuối. Trải qua biến cố, nam ca sĩ chỉ dễ dàng bộc lộ cảm xúc khi ở một mình.

Thu Hương cho biết sự ngưỡng mộ dành cho Tuấn Hưng không chỉ dừng lại ở một ca sĩ hát hay, nổi tiếng, mà còn ở một người đàn ông bản lĩnh, ngày càng trưởng thành và cho thấy khả năng sáng tác ngày một rõ nét.