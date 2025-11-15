Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời

(VTC News) -

Xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News, người đại diện của Tuấn Hưng cho biết, mẹ nam ca sĩ vừa qua đời tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Hiện tại, vợ chồng Tuấn Hưng rất đau buồn và đang làm các thủ tục để lo hậu sự cho mẹ. Đây là mất mát to lớn với gia đình nam ca sĩ.

Trước đó, Tuấn Hưng chia sẻ bức ảnh thời nhỏ chụp cùng mẹ kèm dòng trạng thái: "Nắm lấy tay con mẹ ơi, con yêu mẹ". Nhiều đồng nghiệp, khán giả đã vào trang cá nhân động viên nam ca sĩ.

Mẹ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian mắc bạo bệnh.

Thời gian qua, mẹ của Tuấn Hưng điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Sau một thời gian, bà được xuất viện về nhà để tiện cho người thân chăm sóc.

Chứng kiến mẹ ruột đau đớn vì bệnh tật, giọng ca Cầu vồng khuyết cho biết bản thân cảm thấy xót xa, chỉ mong bà vững tâm vượt qua biến cố sức khỏe.

“Mẹ đau một còn con đau xót gấp nghìn lần. Mẹ phải vững tâm vượt qua bạo bệnh nhé. Con yêu mẹ”, anh tâm sự.

Hồi tháng 7, Tuấn Hưng khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh quyết định xuống tóc. Lý do đặc biệt khiến anh quyết định cạo trọc đầu là vì muốn làm lời cầu xin sức khỏe cho mẹ của mình.

"Tóc có thể mọc lại, nhưng tuổi mẹ thì không. Xin cho mẹ mạnh mẽ thêm mỗi ngày. Xin cho con đủ lòng an để đi tiếp, vừa làm con trai hiếu nghĩa, vừa làm người đàn ông biết sống thật", nam ca sĩ trải lòng.

Tuấn Hưng vốn nổi tiếng là nghệ sĩ yêu gia đình bậc nhất showbiz Việt. Bên cạnh vợ con, mẹ chính là người Tuấn Hưng yêu thương, coi trọng nhất trong cuộc đời. Nam ca sĩ từng khẳng định thân mẫu là người tuyệt vời nhất với mình.

Bà Hồng - mẹ ruột của Tuấn Hưng là người phụ nữ tần tảo, hết lòng vì con cái. Trước đây, bà từng mưu sinh với gánh hàng ở chợ Đồng Xuân, dù buôn bán vất vả nhưng vẫn luôn lo cho con cái cuộc sống no đủ.

Khi khôn lớn trưởng thành, dù là ca sĩ nổi tiếng song cũng có lúc Tuấn Hưng vướng phải những khó khăn.

Năm 2018, Tuấn Hưng từng gặp biến cố, phải hủy đêm nhạc. Sau đó, nam ca sĩ còn gặp tai nạn xe hơi, rơi vào tình trạng kiệt quệ kinh tế.

Thời điểm đó, để chia sẻ phần nào nỗi lo với con trai, mẹ Tuấn Hưng sẵn sàng bán một căn nhà để lấy tiền cho con thực hiện đêm nhạc trọn vẹn nhất. Bà hiểu suy nghĩ của con trai, sẽ không vì thiệt hại vừa qua mà mình tính toán, tổ chức cho qua được.