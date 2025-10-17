Cuộc sống hiện tại của Hồ Hoài Anh ra sao sau nhiều biến cố?

(VTC News) -

Trong buổi ra mắt album Lời hẹn ước của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có những chia sẻ về âm nhạc và cuộc sống. Đây là lần hiếm hoi anh xuất hiện trước truyền thông sau thời gian dài ''ẩn mình'' khỏi showbiz.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông.

Hồ Hoài Anh nói rằng quãng lặng vừa qua lại trở thành khoảng thời gian quý giá để anh suy ngẫm nhiều hơn về âm nhạc. "Suốt mấy năm rồi, tôi quen với cuộc sống ẩn mình và cảm thấy thích việc đấy, nhưng nhờ vậy có nhiều thời gian để nghĩ về âm nhạc và sáng tác hơn", Hồ Hoài Anh chia sẻ.

Nam nhạc sĩ nhìn nhận, cuộc đời mỗi người đều có những giai đoạn chuyển mình khác nhau. Anh từng trải qua những năm tháng bận rộn với nhiều loại công việc, nhưng cũng may mắn khi có những khoảng dừng để lắng lại, để hiểu điều gì thật sự cần thiết cho cuộc sống của mình.

“Cảm ơn mọi người vì trong suốt thời gian qua vẫn giữ niềm tin và tình cảm với tôi. Có lẽ, từ giờ đến sau này, tôi sẽ là một nhạc sĩ nhẹ nhàng và êm đềm như thế — và như vậy là đủ đẹp rồi” , Hồ Hoài Anh nói thêm.

Hồ Hoài Anh gửi lời cảm ơn tới Nguyễn Ngọc Anh - người đã tin và dám đặt niềm tin vào một nhạc sĩ đã lâu không ra khỏi vùng bóng tối của chính mình. “Tôi cảm ơn Ngọc Anh vì đến bây giờ vẫn không chê nhạc của tôi già. Thật ra, tôi cũng không thể viết nhạc trẻ được, vì âm nhạc của tôi luôn phải có điều gì đó day dứt, dằn vặt như chính những trải nghiệm của mình” anh bộc bạch.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Album Lời hẹn ước của Nguyễn Ngọc Anh gồm tám ca khúc, mang phong cách Pop pha trộn Rock, R&B, Ballad, Retro và City Pop. Ba trong số đó là sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, gồm Khép lại dở dang, Đồng sàng dị mộng và một ca khúc Pop Ballad đúng sở trường của cô.

Theo nữ ca sĩ, Hồ Hoài Anh đã "lấy lại phong độ" và sáng tạo tràn đầy năng lượng sau những biến cố cá nhân. "Khi đặt bài nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác các ca khúc về tình yêu vui tươi vì tôi đang có hôn nhân viên mãn nhưng anh ấy lại đưa bài tương đối buồn và day dứt. Thế nhưng, tôi lấy cảm xúc từ chính câu chuyện buồn của Hồ Hoài Anh trong quá khứ để hát, thực sự rất đồng cảm với âm nhạc và ca từ của tác phẩm".

Nói về các ca khúc mới, Hồ Hoài Anh cho biết anh không chủ ý chọn màu sắc u hoài nhưng cảm xúc thật không thể giả vờ được: "Có những người sinh ra để viết những bài hát tươi sáng, còn tôi thì không. Mỗi khi cầm bút, trong đầu tôi luôn vang lên những nốt nhạc có chút dằn vặt, một chút hoang hoải. Nhưng đó là thứ âm nhạc khiến tôi sống thật nhất. Tôi cũng từng sáng tác ca khúc trong trẻo, đầy năng lượng nhưng cũng chỉ có vài bài, là khi còn đồng hành với Lưu Hương Giang".

"Âm nhạc là cách duy nhất để tôi nói ra những điều không thể nói bằng lời. Nếu các ca khúc khiến người nghe thấy buồn cũng xin hãy hiểu, đó là nỗi buồn rất đẹp. Một nỗi buồn biết ơn, vì ta từng yêu, từng sống hết mình", nhạc sĩ chia sẻ.

Hồ Hoài Anh cũng chia sẻ thêm về những dự án sắp tới với niềm háo hức và sự chỉn chu của một người làm nghề chuyên nghiệp: "Là người sản xuất âm nhạc, tôi có thể thử nhiều cách làm khác nhau. Bật mí là năm nay tôi làm khá nhiều, cuối năm và đầu năm sau sẽ có 2 album của 2 ca sĩ ra mắt. Ngoài ra, tôi cũng đang nhận thực hiện toàn bộ phần âm nhạc cho một chương trình về lịch sử Việt Nam được đầu tư rất bài bản".

""Âm nhạc là cách duy nhất để tôi nói ra những điều không thể nói bằng lời", Hồ Hoài Anh chia sẻ.

Hồ Hoài Anh sinh năm 1979, trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Anh theo mẹ học đàn bầu từ nhỏ, từng đi biểu diễn nước ngoài khi mới 13 tuổi. Về sau, anh nổi tiếng hơn với vai trò sáng tác, sản xuất, viết nhiều ca khúc như Dẫu có lỗi lầm, Tình yêu muôn màu, Nuối tiếc, Cô gái tự tin, Với anh, Gánh hàng rau, Rơi, Bánh trôi nước...

Nhạc sĩ từng gặp rắc rối vì đi nước ngoài không xin phép, tháng 7/2022. Khi đó, anh công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau ồn ào, anh chủ động nộp đơn xin nghỉ công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Những năm gần đây, Hồ Hoài Anh chọn cuộc sống kín tiếng, lui về hậu trường làm nhạc, chỉ thi thoảng xuất hiện ở các sự kiện riêng tư của bạn bè. Cuối năm 2022, Hồ Hoài Anh thực hiện đêm nhạc The ballad của ca sĩ Mars Anh Tú. Anh cũng cùng cựu thành viên nhóm Dưa Hấu lập công ty truyền thông đặt trụ sở ở TP.HCM, sản xuất nhiều chương trình, sự kiện về âm nhạc.

Từ cuối năm 2022, Hồ Hoài Anh dần trở lại với âm nhạc qua nhiều dự án, như đêm nhạc The Ballad của ca sĩ Anh Tú, concert Vietnamese của Hoàng Thùy Linh hay liveshow Hồi sinh (2024) nơi anh đảm nhận vai trò tổng đạo diễn.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 45, anh phát hành MV Trầy xước do anh tự sáng tác và thể hiện. Anh cho biết ca khúc mang thông điệp "ngày mai dù có lên trời, ta mãi yêu cuộc đời", đồng thời cảm ơn bản thân vì luôn mạnh mẽ trong cuộc sống.

Đầu năm 2025, Hồ Hoài Anh gây chú ý khi ngồi ghế giám khảo chương trình Điểm hẹn tài năng của VTV. Gần đây, anh cũng góp phần làm nên chiến thắng của Đức Phúc tại cuộc thi âm nhạc Intervision.