Hoàng hậu Thái Lan thi đấu môn thể thao VIP nhất SEA Games 33

(VTC News) -

Sáng 15/12, Hoàng hậu Thái Lan Suthida Bajrasudhabimalalakshana (47 tuổi) có mặt tại bến du thuyền Ocean Marina Pattaya, tỉnh Chonburi. Bà chính là vận động viên VIP bậc nhất tại SEA Games 33 khi trực tiếp tham gia thi đấu ở môn đua thuyền buồm SSL47v

Theo tờ Khaosod của Thái Lan, ngày thi đấu đầu tiên thu hút đông đảo công chúng đến cổ vũ Hoàng hậu và đội tuyển. Cùng có mặt để chào đón Hoàng hậu có Phó Giáo sư Pimol Srivikrom, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, và Đô đốc Somprasong Nilsamai, Chủ tịch Hiệp hội Thuyền buồm Thái Lan.

Hoàng hậu Thái Lan Suthida Bajrasudhabimalalakshana tại Giải đua thuyền Phuket King's Cup. (Nguồn: Instagram)

Phó Giáo sư Pimol cho biết việc Hoàng hậu tham gia SEA Games là niềm tự hào lớn, đồng thời tin rằng trong bốn ngày thi đấu, bà sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân Thái Lan.

Nhiều người dân, như bà Khunying Worawimon Na Ranong, đã đến từ những ngày diễn tập để cổ vũ và động viên Hoàng hậu. Bà tin rằng Hoàng hậu sẽ giành huy chương vàng nhờ tài năng và nỗ lực của bản thân cùng toàn đội, đồng thời gửi lời động viên đến tất cả các vận động viên tham dự SEA Games 33.

Ông Naphat cũng bày tỏ ấn tượng trước việc Hoàng hậu đại diện cho Thái Lan thi đấu. Ông cho rằng điều này sẽ giúp Đại hội thêm đặc biệt và nâng cao tinh thần của cả vận động viên lẫn công chúng. Nhiều người Thái cũng đến cổ vũ Hoàng hậu với hy vọng bà giành chiến thắng và mang về huy chương vàng cho đội tuyển quốc gia.

Nhiều người dân có mặt tại địa điểm thi đấu để cổ vũ Hoàng hậu cùng đội tuyển Thái Lan. (Nguồn: Khaosod)

Bà Orachorn Treethong nhận định SEA Games 33 đã truyền cảm hứng cho giới trẻ quan tâm hơn đến thể thao, đồng thời ca ngợi sự cần cù và kiên trì của Hoàng hậu như một tấm gương sáng. Người dân đến sự kiện không chỉ để cổ vũ mà còn thể hiện sự ngưỡng mộ và mong muốn Hoàng hậu đạt thành tích cao.

Giải đua thuyền buồm Keelboat SSL47 sẽ diễn ra từ 15 đến 18/12. Lễ trao huy chương cho các vận động viên đoạt giải sẽ do Nhà vua chủ trì vào ngày 18/12.