Độc đáo môn thể thao SEA Games 33 toàn học sinh cấp 1 giành huy chương

(VTC News) -

Môn trượt ván nữ tại SEA Games 33 chứng kiến màn tỏa sáng của các vận động viên rất trẻ, trong đó nổi bật là chiến thắng của Chunkao Udomphen (Thái Lan), mới 10 tuổi, ở nội dung đường phố (street) và Mazel Paris Alegado (Philippines), 11 tuổi, ở nội dung công viên (park).

Với tấm huy chương vàng ở nội dung street, Chunkao Udomphen xác lập kỷ lục là vận động viên trẻ tuổi nhất giành huy chương vàng tại SEA Games 33. Chia sẻ sau chiến thắng, nữ vận động viên 10 tuổi cho biết thi đấu với tâm lý thoải mái và không tự gây áp lực cho bản thân.

"Em rất tự hào về bản thân và cũng rất hào hứng trong suốt cuộc thi. Em không nghĩ mình có thể làm được. Khi mắc lỗi, em không tự tạo áp lực cho bản thân, vì em biết mình có thể làm tốt, chỉ là đã mắc lỗi mà thôi. Em muốn dành tặng huy chương vàng này cho bố mẹ. Họ là những người đã dạy em trượt ván”, Chunkao nói.

Chunkao Udomphen giành HCV môn trượt ván tại SEA Games 33. (Ảnh: Khaosod)

Ở trận chung kết nội dung park tối 13/12 tại khu liên hợp thể thao Hua Mak (Bangkok), Alegado giành 79,72 điểm để đoạt huy chương vàng, trở thành nhà vô địch SEA Games trẻ nhất trong lịch sử thể thao Philippines. Đồng hương Elizabeth Amador xếp thứ hai với 72,03 điểm, giúp đội tuyển Philippines hoàn tất cú nhất - nhì ở nội dung này.

Đáng chú ý, ở cùng nội dung park, Myra Chandtara Brown (Thái Lan), mới 9 tuổi, là vận động viên trẻ nhất tham dự SEA Games 33. Dù không giành huy chương, Myra vẫn để lại ấn tượng khi đạt 54,18 điểm, xếp thứ năm chung cuộc. Chị gái Myra, Freya Chandtara Brown, 12 tuổi, giành huy chương đồng.

Mazel Paris Alegado (Philippines), 11 tuổi, giành HCV trượt ván nội dung park. (Ảnh: Rising Philippines/Facebook)

Skateboard là môn thể thao thuộc nhóm thể thao mạo hiểm (extreme sports), được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games từ năm 2019. Tại SEA Games 33, môn này gồm hai nội dung chính là đường phố (street) và công viên (park).

Ở nội dung street, các vận động viên tranh tài trên sân đấu mô phỏng không gian đường phố với lan can, bậc thang và các gờ trượt. Mỗi vận động viên thực hiện hai lượt chạy trong 45 giây, cùng năm lần biểu diễn kỹ thuật. Trong khi đó, nội dung park diễn ra trong khu vực lòng chảo, nơi các vận động viên tận dụng độ cao và địa hình để thể hiện kỹ thuật, với điểm số được chấm dựa trên phong cách, tốc độ, sự liền mạch và tính sáng tạo.