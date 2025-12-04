Giải mã kỹ thuật chế tạo vũ khí Đại Việt dưới triều đại hoàng đế Quang Trung

Lần theo lịch sử, tìm hiểu công nghệ sản xuất súng, pháo, tên lửa phương Tây, kỹ sư Vũ Đình Thanh, chuyên gia kỹ thuật quân sự đã phát hiện ra những sự thật vô cùng bất ngờ chứng minh hoàng đế Quang Trung của Việt Nam không chỉ là có tài chỉ huy kiệt xuất mà còn là nhà khoa học đã chế tạo ra những vũ khí vượt trội phương Tây, ngay từ cuối thế kỷ XVIII.

Theo kỹ sư Vũ Đình Thanh, tên gọi Công ty Đông Ấn phương Tây là để chỉ Công ty Đông Ấn Anh, Công ty Đông Ấn Pháp, Công ty Đông Ấn Bồ Đào Nha, Công ty Đông Ấn Hà Lan, Công ty Đông Ấn Tây Ban Nha. Các công ty Đông Ấn này có quân đội riêng như quân đội của Công ty Đông Ấn Anh có quân số gấp đôi quân đội hoàng gia Anh, được đúc tiền riêng, được tuyên bố chiến tranh. Ngoài ra, chính những công ty này đã chiếm được những thuộc địa rộng lớn ở Ấn Độ, châu Phi, châu Mỹ…

Kỹ sư Vũ Đình Thanh chia sẻ nghiên cứu của mình: Dấu vết công nghệ sản xuất súng pháo đã chỉ ra rõ ràng bí mật về mặt hàng chiến lược và rất đắt tiền mà các công ty Đông Ấn phương Tây đã thông qua Nguyễn Ánh và cộng sự để có được từ Đông Dương. Đó là diêm tiêu, được sử dụng trong thuốc nổ đen.

Từ thế kỷ XV, người Việt đã có câu chuyện về Hồ Nguyên Trừng bị nhà Minh bắt sang Trung Quốc để làm súng thần công. Trước đó, tướng Trần Khát Chân nhà Trần năm 1390 đã dùng súng thần công bắn vua Chiêm Thành Chế Bồng Nga trên sông. Chi tiết này chứng minh rõ ràng Đại Việt đã biết làm súng thần công với sức công phá hàng trăm mét ,trước phương Tây cả 200 năm. Đại Việt chế ra súng hỏa mai nổi tiếng nhất thế giới, có tên gọi “súng Giao Chỉ “ từ những năm 1479 trong khi phương Tây sử dụng súng đại trà 100 năm sau đó.

Mô tả vũ khí của hoàng đế Quang Trung theo nghiên cứu của kỹ sư Vũ Đình Thanh: Hỏa cầu phốt pho, hỏa hổ bắn ra hỗn hợp nhựa thông trộn phốt pho hoặc phốt pho nguyên chất, tự cháy và không thể dập tắt. Ảnh: NVCC

Việt Nam có những bước tiến vượt trội với súng đạn chính là nhờ một nguyên liệu sẵn có đó là phân dơi - nguồn diêm tiêu làm thuốc súng đen không thể thay thế cho đến hết thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Giai đoạn này, các nước phương Tây vẫn phải nhập khẩu diêm tiêu từ Đông Nam Á. Sau đó các công ty phương Tây phát hiện ra ở phía đông Ấn Độ cũng có sẵn phân dơi, sau đó chiếm được gần hết Ấn Độ và có được 70% nguồn diêm tiêu cần cho phương Tây khi đó. Pháp và các quốc gia còn lại chỉ còn trông chờ vào nguồn diêm tiêu từ Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Tất nhiên giá của diêm tiêu không hề rẻ. Theo thông tin chính thức từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp, cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, giá mỗi kg phân dơi là gần 0,4 kg vàng.Từ đây, kỹ sư Vũ Đình Thanh mở rộng nghiên cứu về sự phát triển của công nghệ hỏa khí tại Việt Nam. Quân Tây Sơn đánh tan liên quân của các công ty Đông Ấn sau đó năm 1783 trước khi thiêu cháy 5 vạn quân Xiêm vào năm 1785 và tiếp đó là đại thắng 30 vạn quân Thanh 1789 cũng nhờ “lửa như lửa từ rồng phun ra”. Kỹ sư Thanh sau 6 năm nghiên cứu vũ khí Tây Sơn cho thấy tất cả những chiến thắng lẫy lừng đó của hoàng đế Quang Trung là nhờ có vũ khí vượt trội hoàn toàn so với công nghệ của các công ty Đông Ấn phương Tây hay phương tây thời đó.

Dưới sự kiểm chứng của các đồng nghiệp là những chuyên gia vũ khí hàng đầu thế giới trong tập đoàn vũ khí hàng không, kỹ sư Vũ Đình Thanh đã áp dụng hỏa dược của vua Quang Trung trong động cơ đốt trong, động cơ tên lửa hiện tại và cũng đăng ký độc quyền sáng chế về loại hỏa dược của Tây Sơn mà chính sử nhà Nguyễn còn ghi “Tây Sơn dùng nhựa cây trộn với dầu mỏ chế ra loại hỏa dược cháy lâu và không thể dập tắt”.

Mô tả của nhà Thanh về hỏa cầu với đặc chưng của vụ nổ phốt pho là “nhanh như sấm chớp”, “nóng như thò tay vào vạc dầu", với hiện vật hỏa cầu Tây Sơn đã chứng minh đó là hỏa cầu phốt pho. Hỏa dược Tây Sơn được phóng ra từ hỏa hổ mà theo mô tả của chính Sử nhà Nguyễn là “trong ống tống nhựa thông ra, trúng phải đâu, lập tức bốc cháy”, chứng minh rõ ràng có thành phần phốt pho.

Kết luận về vũ khí phốt pho của vua Quang Trung đã được thượng tướng, viện sĩ tiến sĩ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu kiểm tra, kết hợp với kinh nghiệm trong kháng chiến chống Pháp, khẳng định việc quân Tây Sơn sử dụng vũ khí phốt pho là sự thật.

Những phát hiện, nhận định và suy ngẫm nêu trên, dù còn cần thêm luận điểm và chứng cứ kiểm chứng, đã tiếp tục mở ra hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam qua lăng kính phản chiếu cả khoa học, công nghệ và lòng yêu nước. Việc tiếp tục nghiên cứu, phân tích và phục dựng những giá trị khoa học - lịch sử thời Quang Trung không chỉ là sự tri ân tiền nhân, mà còn là cách khơi dậy tinh thần tự cường trong kỷ nguyên mới - nơi tri thức và sáng tạo tiếp tục là nền tảng cho độc lập và phát triển quốc gia.