Cựu Tổng Giám đốc SJC kháng cáo, xin tòa xem lại việc phải nộp 10.800 lượng vàng

(VTC News) -

Ngày 20/10, TAND TP.HCM thông tin nhận được đơn kháng cáo của bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) đối với bản án 17 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và 8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) gửi đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị tòa xem xét lại phán quyết buộc nộp 10.800 lượng vàng.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Hằng xin tòa phúc thẩm xem xét lại hành vi của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc bố mẹ và đóng góp cho xã hội trong những năm còn lại của cuộc đời. Bà cũng nêu hoàn cảnh gia đình có nhiều người có công với cách mạng, bản thân từng là chiến sĩ thi đua nhiều năm, tham gia công tác thiện nguyện và đang theo học ngành dược, tâm lý trước khi bị bắt.

Về phần trách nhiệm dân sự, bà Hằng đề nghị tòa xem xét lại phán quyết buộc nộp lại 10.800 lượng vàng (gồm 5.411 lượng vàng miếng SJC và 5.110 lượng vàng nhẫn, trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng) để sung công quỹ.

Bà cho rằng bản thân và các đồng phạm không sử dụng toàn bộ số vàng này trong một lần sản xuất trái phép, mà đây là tổng số lượng qua nhiều lần khác nhau. Ngoài ra, bị cáo cũng trình bày không có khả năng thực hiện nghĩa vụ nộp lại số vàng theo phán quyết của tòa sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2021 đến 2024, bà Lê Thúy Hằng lợi dụng chức vụ được giao, chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống để nâng định mức hao hụt, chèn vàng nguyên liệu bên ngoài vào quá trình gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước, chiếm đoạt vàng dôi dư và hưởng lợi cá nhân.

Theo cáo buộc, bà Hằng bị xác định chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ sai sự thật, tạo lỗ khống để rút tiền, đồng thời lợi dụng chính sách bán vàng bình ổn giá để tuồn hàng ra thị trường, hưởng chênh lệch. Tổng số tiền bị cáo tham ô và thu lợi bất chính hơn 11,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn đồng ý chủ trương cho cấp dưới mua vàng nguyên liệu bên ngoài, chèn vào 56 đợt gia công vàng móp méo, qua đó sản xuất trái quy định 6.255 lượng vàng miếng SJC và hơn 11.503 lượng vàng nhẫn, gây thiệt hại hơn 89 tỷ đồng cho Nhà nước.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, trước đó ngày 30/9, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Lê Thúy Hằng 25 năm tù. Liên quan vụ án, các bị cáo Trần Tấn Phát (Phó Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) lĩnh 22 năm 6 tháng tù, Mai Quốc Uy Viễn (nguyên Giám đốc xưởng vàng) 15 năm tù cùng về hai tội danh trên. Về trách nhiệm dân sự, nhóm bị cáo bị buộc nộp lại hơn 17.000 lượng vàng sản xuất trái phép để sung công quỹ.