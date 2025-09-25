+
++
Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng và đồng phạm hầu tòa
(VTC News) -
Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị đưa ra xét xử với cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỉ đồng, trong đó, hưởng lợi cá nhân 73,5 tỉ đồng.
Tin mới
13:37 25/09/2025
Reels
Hạn sử dụng của nước mắm là bao lâu?
13:30 25/09/2025
Gia đình
Đoạn nhạc 13 giây từng làm say lòng triệu thính giả VOV, bạn có nhớ?
13:26 25/09/2025
Ca Nhạc
Bộ Xây dựng: Giá chung cư hạng sang tại Hà Nội đạt 300 triệu đồng/m²
12:51 25/09/2025
Bất động sản
Bão Bualoi tăng tốc mạnh cấp 12, hướng về Biển Đông
12:47 25/09/2025
Reels
Phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí, giao dịch hơn 3.500 đơn hàng
12:39 25/09/2025
Bản tin 113
Bão Bualoi nối đuôi Ragasa, Bắc Bộ oằn mình chống đỡ
12:25 25/09/2025
VTC NEWS TV
Cách nấu lẩu gà ớt hiểm thơm ngon, đơn giản
12:18 25/09/2025
Gia đình
Cuồng phong bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15, đe dọa Bắc Bộ – Trung Bộ
12:15 25/09/2025
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư: Kiên quyết ngăn chặn, loại bỏ mọi chi phối của lợi ích nhóm đến Quốc hội
12:13 25/09/2025
Chính trị
Quy định mới về cấp lại giấy phép lái xe đã hết hạn
12:09 25/09/2025
Tư vấn
TP.HCM nghiên cứu, đề xuất phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông
11:55 25/09/2025
Tin nhanh 24h
Chàng trai ăn thức ăn cho mèo để tiết kiệm tiền khi học tiến sỹ ở nước ngoài
11:44 25/09/2025
Chuyện bốn phương
Đề xuất giáo viên giáo dục thường xuyên được nghỉ hè 1-2 tháng
11:41 25/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Lịch âm 26/9 - Âm lịch hôm nay 26/9 chính xác nhất - lịch vạn niên 26/9/2025
11:35 25/09/2025
Lịch vạn niên
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: 'Thi đua yêu nước đánh thức khát vọng cống hiến'
11:34 25/09/2025
Tin nóng
HLV Mai Đức Chung được trao danh hiệu Anh hùng Lao động
11:19 25/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đã thực hiện được đến đâu?
11:19 25/09/2025
Bất động sản
Vụ xây nhầm đất ở TP.HCM: Chủ nhà hứa di dời trong 45 ngày
11:18 25/09/2025
VTC News TV
Xe cáp rơi xuống sườn núi, bảy nhà sư thiệt mạng
11:16 25/09/2025
Thời sự quốc tế
Nhiều sai phạm của công ty Cho thuê tài chính ACB lộ diện sau thanh tra
11:09 25/09/2025
Đầu Tư
Trước Hương Giang, từng có người đẹp chuyển giới nào đến với Miss Universe?
11:04 25/09/2025
Hoa hậu
Thói quen vô tình giúp mã độc lẻn vào điện thoại
11:02 25/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Trào lưu ngắm tranh trong bảo tàng là gì mà giới trẻ rần rần 'đu trend'?
10:57 25/09/2025
Giới trẻ
Bão số 9 Ragasa áp sát Bắc - Trung bộ, lượng mưa lớn kỷ lục
10:52 25/09/2025
VTC NEWS TV
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 26/9/2025: Ngọ may mắn, Mùi cần kiên nhẫn
10:49 25/09/2025
Lịch vạn niên
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/9: Thiên Bình vượng tài, Kim Ngưu chững lại
10:48 25/09/2025
Lịch vạn niên
Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn đến đêm mai
10:47 25/09/2025
Thời tiết
Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh án 13 năm tù, buộc nộp lại 970 tỷ đồng
10:31 25/09/2025
Pháp đình
Thêm công cụ ngăn chặn nạn buôn bán chó, mèo trái phép trên toàn quốc
10:30 25/09/2025
Đời sống