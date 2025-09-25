Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng và 15 đồng phạm hầu tòa

(VTC News) -

Ngày 25/9, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) cùng 15 đồng phạm liên quan đến sai phạm gây thiệt hại ngân sách hơn 95 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bà Hằng bị truy tố về hai tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng chịu trách nhiệm về 2 tội danh này còn có các bị cáo: Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận), Trần Tấn Phát (cựu Phó Giám đốc xưởng vàng), Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung) và Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi, xưởng vàng Tân Thuận).

Bị cáo Lê Thúy Hằng (phải) cùng các đồng phạm tại phiên toà sáng 25/9.

Nhóm 5 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội “Tham ô tài sản” gồm: Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng SJC), Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương), Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương) và Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương, SJC chi nhánh miền Trung).

Ngoài ra, 6 bị cáo bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là: Nguyễn Thị Huệ (cựu Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng), Trương Công Ánh (Tổ trưởng tổ đóng seri), Võ Hữu Phúc (Tổ trưởng tổ cắt, tỉa xưởng vàng Tân Thuận), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu nhân viên phụ trách kho quỹ SJC chi nhánh miền Trung), Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC chi nhánh miền Trung) và Trần Ngọc Minh Thư (cựu Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC).

Công ty SJC được xác định vừa là bị hại, vừa là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hội đồng xét xử cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước cùng 115 cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng.

Phiên xử có 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo, riêng bà Lê Thúy Hằng có 6 người.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang. Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố gồm các kiểm sát viên: Vũ Mạnh Long, Nguyễn Huy Khánh, Phạm Văn Hiền và Nguyễn Việt Hà.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/9.