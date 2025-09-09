Đóng

Cựu Tổng Giám đốc SJC 'phù phép vàng' gây thiệt hại hơn 95 tỷ đồng

(VTC News) -

Cựu TGĐ SJC Lê Thúy Hằng và đồng phạm “qua mặt” Tổ giám sát, đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Chí Bảo
