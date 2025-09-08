Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc hưởng lợi bất chính 73,5 tỷ đồng

(VTC News) -

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), về 2 tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng bị truy tố với bà Hằng còn có các cựu cán bộ của SJC gồm: Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc xưởng vàng), Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng), Hoàng Lệ Huê (Giám đốc chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng Tân Thuận)...

Ngoài ra, VKS cũng xác định có 5 người phạm tội Tham ô tài sản, trong đó có: Trần Hiền Phúc (kế toán trưởng SJC), Nguyễn Thị Lộc (kế toán chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương...).

6 người khác bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trong đó có bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc chi nhánh Hải Phòng).

Bị can Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Theo cáo buộc, bà Hằng và đồng phạm lợi dụng vị trí, chức vụ được giao để chiếm đoạt và trục lợi trong nhiều hoạt động như sản xuất, gia công vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn, bán vàng bình ổn giá.

Tổng thiệt hại cho Công ty SJC được xác định hơn 107 tỷ đồng, gồm 11,6 tỷ đồng do chiếm đoạt tài sản và 95,8 tỷ đồng do làm trái quy định, hưởng lợi bất hợp pháp.

Cáo trạng nêu, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. Tuy nhiên, bà Hằng đã chỉ đạo giám đốc và phó giám đốc xưởng vàng lập tờ trình “khống” nhằm nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công.

Từ cơ sở này, bà Hằng chỉ đạo kế toán trưởng Trần Hiền Phúc hợp thức hóa văn bản quy định về định mức hao hụt mới, áp dụng vào sản xuất.

Với thủ đoạn này, bà Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt vượt quy định, báo cáo Ngân hàng Nhà nước về số vàng hao hụt không đúng thực tế, chiếm đoạt 95 lượng vàng, trong đó bản thân bà hưởng hơn 85 lượng (tương đương 6,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (Giám đốc chi nhánh miền Trung) lập chứng từ khống mua vàng giá cao, bán giá thấp, gây thiệt hại 3,2 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng 2,1 tỷ đồng.

Bà Hằng còn chỉ đạo Phó giám đốc xưởng vàng Trần Tấn Phát đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo, sản xuất hơn 6.200 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng và thu lợi 64 tỷ đồng.

Tương tự, bà chỉ đạo bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc chi nhánh Hải Phòng) đưa hơn 11.000 lượng vàng nhẫn trái quy định vào sản xuất, gây thiệt hại 15 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.

Trong chương trình bán vàng bình ổn giá, bà Hằng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tại chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh miền Trung và Phòng kinh doanh vàng chỉ bán một phần cho khách hàng theo niêm yết, phần còn lại giữ lại bán ra ngoài để hưởng chênh lệch.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, các đơn vị này đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho hơn 4.300 khách hàng, gây thiệt hại 5,7 tỷ đồng.

Tổng cộng, hành vi của bà Lê Thúy Hằng bị xác định gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà hưởng lợi bất chính 73,5 tỷ đồng.