Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lĩnh 25 năm tù

(VTC News) -

Ngày 30/9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) 25 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Ngoài án phạt tù, bị cáo Hằng bị cấm đảm nhận chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trong 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

Tòa xác định bà Lê Thúy Hằng là chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ để chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều sai phạm nên tuyên án 25 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Hằng bồi thường cho SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng sung công quỹ. Số tiền 45 tỷ đồng bị cáo đã nộp để khắc phục hậu quả tiếp tục bị tạm giữ.

Các đồng phạm khác trong vụ án bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 22 năm 6 tháng tù giam. Riêng bị cáo Võ Hữu Phú vắng mặt do sức khỏe yếu, tòa vẫn xét xử vì đã có lời khai trong quá trình điều tra.

Theo HĐXX, các bị cáo đều có trình độ, hiểu biết pháp luật, nhưng vì vụ lợi cá nhân đã thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi.

Bị cáo Hằng bị xác định giữ vai trò cầm đầu, hưởng lợi nhiều nhất nên phải chịu trách nhiệm chính. Tuy vậy, tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, có đóng góp cho xã hội, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả (bị cáo Hằng đã nộp 45 tỷ đồng, các bị cáo khác nộp hơn 8 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo nâng khống định mức hao hụt khi gia công vàng miếng, hợp thức hóa quy định này để báo cáo Ngân hàng Nhà nước, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng. Ngoài ra, bà còn chỉ đạo chi nhánh miền Trung lập khống chứng từ mua bán vàng, thể hiện mua giá cao, bán giá thấp nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, bị cáo Hằng bị cáo buộc chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất hơn 6.200 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Tại chi nhánh Hải Phòng, SJC còn sản xuất hơn 11.500 lượng vàng nhẫn SJC không đúng quy định.

Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo các chi nhánh và phòng kinh doanh giữ lại một phần vàng bình ổn giá để bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số thiệt hại do hành vi của bị cáo Lê Thúy Hằng và đồng phạm gây ra cho SJC hơn 107 tỷ đồng, trong đó 11,6 tỷ đồng từ hành vi chiếm đoạt và 95,8 tỷ đồng là thiệt hại, hưởng lợi bất hợp pháp từ các hành vi sai phạm.