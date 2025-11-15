Công nghệ 15/11: Online Friday bùng nổ trải nghiệm số

(VTC News) -

Online Friday 2025: Mua sắm thông minh, trải nghiệm số mới

Tối 14/11 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025, sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm. Chương trình lan tỏa thông điệp tiêu dùng thông minh, trách nhiệm và bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện các sở ngành cùng nhiều doanh nghiệp lớn như TikTok Shop, Shopee, Lazada, Sendo, Deli, Vinachem, Sunhouse, Biti’s… tạo nên một hệ sinh thái thương mại điện tử sôi động.

Lần đầu tiên Online Friday thực hiện một phiên Mega Live quy mô lớn, hướng dẫn chi tiết cho người tiêu dùng về cách phân biệt hàng thật - hàng giả. (Nguồn: Bộ Công thương)

Năm nay, Online Friday mang chủ đề “An toàn – An tâm – An vui”, hướng tới xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, nâng cao niềm tin người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái. Đồng thời, chương trình kết nối doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm Việt từ đặc sản vùng miền đến công nghệ cao, góp phần thúc đẩy tiêu dùng trong nước và tinh thần “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”.

Online Friday 2025 cũng chú trọng nâng cao trải nghiệm thương mại điện tử và công nghệ số. Người dân và du khách được tham gia các chương trình mua sắm trực tuyến, không gian trải nghiệm công nghệ mới, cùng khu vực trưng bày – livestream của các sàn thương mại điện tử. Đây là cơ hội để khám phá những giải pháp, tiện ích hiện đại, giúp việc mua sắm trở nên an toàn và thú vị hơn.

Online Friday Việt Nam 2025 sẽ kéo dài tới ngày 17/11.

Black Friday 2025: Deal sớm đã khởi động

Mùa mua sắm cuối năm đã bắt đầu sôi động khi các nhà bán lẻ lớn như Amazon, Walmart và Target tung ra loạt ưu đãi sớm cho Black Friday 2025. Người tiêu dùng không cần chờ đến sau Lễ Tạ Ơn mới có thể săn deal, bởi nhiều sản phẩm công nghệ, đồ gia dụng và quà tặng đã giảm giá mạnh ngay từ giữa tháng 11.

Theo kế hoạch, Amazon sẽ chính thức khởi động sự kiện Black Friday từ ngày 20/11 và kéo dài đến Cyber Monday (1/12). Walmart tổ chức chuỗi sự kiện giảm giá từ giữa tháng 11, cao điểm trong khoảng 25–30/11. Trong khi đó, Target sẽ mở bán trực tuyến từ ngày 27/11 và triển khai ưu đãi tại cửa hàng từ ngày 28/11.

Người tiêu dùng đang háo hức chờ đón dịp mua sắm lớn nhất năm, với hàng loạt sản phẩm công nghệ giảm giá hấp dẫn. (Nguồn: ISN)

Một số sản phẩm nổi bật đã giảm giá sớm gồm Apple AirPods 4, MacBook mới, máy hút bụi Dyson V9 với mức giá khoảng 270 USD, cùng nhiều bộ LEGO được săn đón.

Các chuyên gia khuyến nghị người mua nên lập danh sách sản phẩm cần thiết, kiểm tra lịch sử giá để chắc chắn nhận được ưu đãi thật, và đặt nhắc nhở cho các ngày chính thức. Bởi lẽ, những deal tốt thường biến mất rất nhanh khi nhu cầu tăng cao.

Apple Watch lại đối mặt nguy cơ bị cấm nhập khẩu tại Mỹ

Ngày 14/11, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) thông báo sẽ mở một phiên điều tra mới để xem xét liệu các mẫu Apple Watch được thiết kế lại nhằm tránh lệnh cấm trước đó có tiếp tục vi phạm bằng sáng chế của Masimo về công nghệ đo nồng độ oxy trong máu hay không.

Apple cho rằng vụ kiện là “nỗ lực vô căn cứ” nhằm ngăn chặn tính năng đo oxy trong máu trên đồng hồ thông minh của hãng. Công ty cũng cáo buộc Masimo đã sao chép thiết kế Apple Watch để đưa ra khiếu nại.

Đồng hồ Apple series 11 được trưng bày tại Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Masimo – công ty công nghệ y tế tại California – nhiều lần cáo buộc Apple tuyển dụng nhân viên của mình để chiếm đoạt sáng chế về đo SpO₂. Trước đó, ITC từng cấm nhập khẩu Apple Watch Series 9 và Ultra 2 vào năm 2023 vì vi phạm bằng sáng chế của Masimo.

ITC đặt mục tiêu hoàn tất cuộc điều tra trong vòng 6 tháng. Kết quả có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng Apple tiếp tục bán các mẫu đồng hồ thông minh mới tại thị trường Mỹ.