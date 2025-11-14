Google phản hồi về việc gỡ đánh giá 1 sao của khách sạn 'bùng phòng' ở Hàng Cháo

(VTC News) -

Trả lời Báo Điện tử VTC News về việc khách sạn Royal Hotel được nhận lại số điểm đánh giá trung bình 4,3 sao sau một ngày nhận “bão 1 sao” từ cộng đồng mạng, đại diện Google cho biết: “Chúng tôi liên tục đầu tư vào việc xây dựng công nghệ và thiết lập các hoạt động giúp mọi người tìm thấy thông tin đáng tin cậy trên Google Maps.

Chính sách của Google nêu rõ rằng các bài đánh giá phải dựa trên trải nghiệm và thông tin thực tế. Và chúng tôi giám sát chặt chẽ 24/7 để phát hiện nội dung gian lận, bằng cách kết hợp giữa nhân lực và công nghệ. Trong trường hợp cụ thể này, chúng tôi đã xóa các bài đánh giá không dựa trên trải nghiệm thực tế và vi phạm chính sách của chúng tôi”, đại diện Google cho hay.

Google tự động khôi phục đánh giá sau "bão 1 sao" dành cho khách sạn Royal Hotel. (Ảnh: MH)

Trước đó, Báo Điện tử VTC News phản ánh vụ việc một cô gái bức xúc vì bị khách sạn Royal Hotel trên phố Hàng Cháo (Hà Nội) "bùng phòng" với lý do đến check-in muộn, dù cô đã thanh toán 100% tiền thuê qua ứng dụng đặt phòng.

Ngay lập tức, sự việc khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”, trút giận lên khách sạn này bằng cách đánh giá 1 sao. Royal Hotel tại địa chỉ 19 Hàng Cháo nhận hơn 31.000 lượt đánh giá với điểm số trung bình 1 sao kèm theo nhiều lời bình luận tiêu cực.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày, Google khôi phục lại số điểm đánh giá trung bình 4,3 sao cùng 336 bình luận cho Royal Hotel trên Google Maps.