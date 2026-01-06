Những dấu mốc nổi bật của ngành xe điện Trung Quốc năm 2025

(VTC News) -

Năm 2025, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc tăng tốc chuyển dịch sang điện khí hóa và thông minh hóa, với những điều chỉnh chính sách quan trọng, tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường cùng những bước tiến công nghệ đáng chú ý từ cả các hãng xe trong nước lẫn quốc tế.

Xe năng lượng mới chiếm hơn nửa thị trường

Xe NEV chiếm hơn nửa thị trường bán lẻ xe hơi nội địa Trung Quốc năm 2025. (Ảnh: China Daily)

Theo Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc, từ tháng 3/2025, thị phần xe năng lượng mới (NEV) chiếm hơn 50% thị trường bán lẻ xe hơi nội địa. Đến tháng 11, tỷ lệ này tăng lên 59,3%, cao hơn 7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.

Ước tính sơ bộ, doanh số bán lẻ NEV trong tháng 12 đạt khoảng 1,38 triệu xe, lần đầu đưa tỷ lệ thâm nhập hàng tháng vượt mốc 60%.

Tháng 12/2025 cũng đánh dấu sự kết thúc của chính sách miễn thuế mua hàng đối với NEV đã được áp dụng từ lâu. Từ ngày 1/1/2026, chính sách miễn thuế mua hàng đối với NEV được điều chỉnh thành chính sách thu thuế với mức bằng một nửa so với thông thường, phản ánh quá trình chuyển đổi từ tăng trưởng dựa vào ưu đãi sang giai đoạn thị trường vận hành theo cơ chế tự nhiên.

Siết chặt quy định an toàn pin

Trung Quốc chuẩn bị áp dụng bộ tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đầu tiên trên thế giới đối với pin xe NEV, trong đó nghiêm cấm hoàn toàn hiện tượng cháy nổ. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin ban hành quy định này vào tháng 4/2025 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Tiêu chuẩn mới thay thế phiên bản năm 2020, vốn chỉ yêu cầu cảnh báo trước 5 phút khi có nguy cơ cháy, chuyển sang hướng phòng ngừa rủi ro. Theo đó, pin phải không bốc cháy hoặc phát nổ trong ít nhất hai giờ kể từ khi xảy ra hiện tượng mất ổn định nhiệt. Xe cũng phải phát tín hiệu cảnh báo và đảm bảo khói sinh ra không gây hại cho người ngồi trong.

Kế hoạch ba năm mở rộng hạ tầng sạc

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra một trạm sạc ở Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

Ngày 24/9/2025, Trung Quốc công bố kế hoạch hành động ba năm nhằm nâng cấp mạng lưới sạc xe điện trên toàn quốc. Mục tiêu là mở rộng độ phủ, cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2027, Trung Quốc có khoảng 28 triệu điểm sạc, trong đó công suất sạc công cộng vượt 300 triệu kW, đủ phục vụ hơn 80 triệu xe điện. Các trọng tâm bao gồm mở rộng trạm sạc nhanh tại đô thị, nâng cấp trạm sạc trên cao tốc, cải thiện hạ tầng tại khu vực nông thôn và khu dân cư, đồng thời khuyến khích phát triển trạm sạc tư nhân.

Pin bán rắn lần đầu thương mại hóa

Hai mẫu xe MG sử dụng pin bán rắn. (Ảnh: China Daily)

Tại Triển lãm ôtô Quảng Châu ngày 21/11/2025, thương hiệu MG thuộc SAIC Motor giới thiệu phiên bản MG4 sử dụng pin bán rắn, mẫu xe thương mại đầu tiên trên thế giới trang bị công nghệ này.

Pin do SAIC Motor và Qingtao Energy đồng phát triển, sử dụng chất điện phân bán rắn, giúp loại bỏ nguy cơ tự bốc cháy thường gặp ở pin lithium truyền thống. Xe có giá sau trợ cấp 99.800 nhân dân tệ (khoảng 375 triệu đồng), tầm hoạt động 530 km mỗi lần sạc và khả năng sạc từ 30% lên 80% trong 21 phút.

Liên minh xe Huawei đạt mốc 1 triệu xe

Ngày 5/12/2025, Liên minh Di động Thông minh Harmony do Huawei dẫn dắt thông báo tổng số xe giao lũy kế đạt 1 triệu chiếc chỉ sau 43 tháng, với giá bán trung bình khoảng 390.000 nhân dân tệ (khoảng 1,46 tỷ đồng) mỗi xe.

Liên minh gồm năm thương hiệu Aito, Luxeed, Stelato, Maextro và Shangjie, được Huawei hợp tác cùng các hãng Seres, Chery, BAIC, JAC và SAIC. Mục tiêu là xây dựng mạng lưới hậu mãi dùng chung, thống nhất tiêu chuẩn dịch vụ giữa các thương hiệu. Trong năm 2026, liên minh dự kiến ra mắt ít nhất 11 mẫu xe mới và nâng cấp 10 mẫu hiện có.

Xe tự lái cấp độ 3 lăn bánh

Xe tự lái di chuyển trên đường phố Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Baidu)

Ngày 15/12/2025, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cấp phép có điều kiện cho hai mẫu sedan điện tự lái cấp độ 3, gồm Deepal SL03 và Arcfox Alpha S, thí điểm trên đường phố.

Các xe được phép vận hành trên một số tuyến cao tốc tại Trùng Khánh và Bắc Kinh. Trùng Khánh giới hạn tốc độ 50 km/h, trong khi Bắc Kinh cho phép tốc độ tối đa 80 km/h. Các chương trình thí điểm nhằm làm rõ trách nhiệm an toàn và cung cấp dữ liệu cho các quy định về trách nhiệm pháp lý, bảo hiểm và quản lý đường bộ đối với xe tự lái.

Bắt buộc tay nắm cửa cơ học

Ngày 16/12/2025, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin công bố dự thảo tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc về an toàn tay nắm cửa ôtô. Theo đó, mỗi cửa xe (trừ cửa cốp) phải có tay nắm ngoài với cơ chế mở cơ học và đủ không gian thao tác bằng tay.

Quy định nhằm giải quyết lo ngại về tay nắm cửa ẩn trên nhiều mẫu xe điện hiện nay và dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Tay nắm phải cho phép mở cửa ngay cả khi hệ thống khóa bị lỗi hoặc pin xe gặp sự cố cháy.