Xúc động clip bố nhảy cẫng lên khi con gái lấy chồng 'xa' báo sẽ về nhà ăn cơm

(VTC News) -

Clip người bố hào hứng khi biết con gái về nhà khiến dân mạng xúc động.

Clip đang nổi trên mạng xã hội TikTok được ghi lại bằng camera giám sát trong gia đình; đây cũng là kênh liên lạc của hai bố con. Khi nghe tiếng "bố ơi" vọng ra, người bố vội vàng chạy đến đứng trước camera, mặt hớn hở hướng lên ống kính, dáng điệu nhún nhảy đầy phấn khích. Khi con gái thông báo "lát nữa con về nhà ăn cơm", ông nhảy cẫng lên hô to, nhắc đi nhắc lại đầy hân hoan: "Con gái tý về, tý nữa về. Tý con nhớ về nhớ, về nhớ".

Vẫn nhớ món ngon mà con thích ăn, bố hỏi: "Tý ăn bún cá nhớ". Sau khi con gái đồng ý, ông vội vàng chạy đi chuẩn bị, khuất khỏi góc nhìn của camera.

Người phụ nữ đăng clip này cho biết, sau khi đi lấy chồng, cô chỉ sống cách nhà bố đẻ khoảng 14km, tương đương 25 phút đi xe máy. Mỗi lần cô có thời gian về nhà ăn cơm, bố đều vui mừng như vậy.

Clip nhanh chóng thu hút 3 triệu lượt xem, gần 100 nghìn lượt yêu thích và hàng chục nghìn bình luận. Cư dân mạng hết sức cảm động trước biểu hiện của ông bố, khi tình yêu thương to lớn dành cho con gái được bộc lộ một cách hồn nhiên, chân thực nhất.

"Nhìn chú nhảy cẫng lên như một đứa trẻ mà thương quá. Hạnh phúc của cha mẹ đôi khi chỉ đơn giản là một bữa cơm bên cạnh con thôi"; "Câu 'Tí ăn bún cá nhớ' nghe mà ấm lòng quá. Bố lúc nào cũng nhớ rõ sở thích của con gái nhất, dù là chi tiết nhỏ nhất"; "Ai còn bố mẹ ở gần thì hãy tranh thủ về thăm thường xuyên nhé. Niềm vui của người già ngắn ngủi và đơn giản lắm, chỉ là được thấy con về ăn cơm thôi".

Thanh Tùng viết: "Đúng là trên đời này, chẳng ai yêu con vô điều kiện như bố mẹ. Dù con có lớn thế nào, về nhà vẫn là công chúa nhỏ của bố. Lúc còn ở với bố mẹ thì nghĩ bữa cơm gia đình là điều hiển nhiên trong cuộc sống, thế nhưng khi đi xa rồi mới thấy trân quý. Nhiều khi thèm thịt mẹ làm, canh bố nấu mà rơi nước mắt, ăn sơn hào hải vị cũng chẳng bằng".

Cảnh ấm áp trong clip cũng khiến nhiều người phụ nữ lấy chồng xa không khỏi chạnh lòng. Mai Chi chia sẻ hoàn cảnh và cảm xúc của mìn: "Lấy chồng xa rồi mới thấy, không đâu thoải mái bằng nhà mình và không ai chiều mình bằng bố mẹ. Xem clip mà nhớ bố, nhớ những lần gọi điện bảo 'Mai con về' là bố lại lụi cụi đi chợ từ sớm. Tôi về đến nhà thì lúc nào cũng mâm đủ món rồi".

Người bố hạnh phúc nhảy cẫng lên, ngay sau đó lập tức đi làm món bún cá con thích. (Ảnh chụp màn hình)

Phương Thảo chia sẻ: "Chỉ có những người con lấy chồng xa mới hiểu được nụ cười tươi của người cha trong clip đáng giá thế nào. Chẳng cần quà cáp sang trọng, con về ăn bát bún cá cùng bố đã là món quà lớn nhất rồi. Ngày xưa đi lấy chồng bố khóc hết nước mắt, giờ mỗi lần mình về thăm là bố lại như trẻ con, cứ cuống quýt cả lên".

Không ít dân mạng động viên nhau nếu có điều kiện thì hãy thường xuyên về chơi với bố mẹ. Huy Tuấn tâm sự: "Xem clip này xong mới thấy mình đã quá vô tâm. Đôi khi cứ mải mê công việc mà quên mất rằng ở nhà bố mẹ đang đếm từng ngày đợi mình về. Cuối tuần này phải sắp xếp về ăn cơm với bố mẹ ngay mới được!".

Khánh Thiện viết: "Đừng đợi đến lúc thật giàu hay thật rảnh mới về thăm nhà. Chỉ cần một cuộc gọi 'Con sắp về ăn cơm' là đủ làm bố mẹ vui cả ngày rồi. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi bố mẹ còn khỏe mạnh như chú trong clip nhé".

Quang Hà chia sẻ: "Xem clip vui vẻ mà chẳng hiểu nước mắt chảy từ khi nào. Thời gian không đợi một ai, và bố mẹ thì ngày càng già đi, niềm vui của họ chỉ là được nhìn thấy con cháu khỏe mạnh trở về nhà. Tết Nguyên đán cũng sắp đến, lại sắp được về nhà rồi".