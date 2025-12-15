Clip cha không nỡ buông tay con gái về nhà chồng khiến dâ mạng rưng rưng

(VTC News) -

Clip người cha nghẹn ngào buông tay con gái trong ngày cưới khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @lelua2902)

Clip đang được lan tỏa rộng rãi trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh người cha chia tay con gái trong ngày cười. Trước lúc ra về, ông rưng rưng nước mắt, nắm tay con mãi không nỡ buông. Người thân phải động viên, thậm chí nắm lấy bàn tay kéo dứt ra, ông mới đành quay lưng ra về. Trong khi cô con gái dùng tay lau vội hai hàng nước mắt, người cha cũng có động tác tương tự khi được họ hàng ôm vai động viên, an ủi.

Chỉ dài 26 giây, đoạn clip với dòng chú thích "Mai này con chỉ là khách, về thăm ngôi nhà đã từng ở hai mươi mấy năm" thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem, gần 180 nghìn lượt thích và hơn 5,3 nghìn bình luận.

Cư dân mạng không khỏi xúc động với tình cảm người cha dành cho con gái của mình: "Nhìn ánh mắt rưng rưng mà như nói hết nỗi lòng, tâm can của người cha vậy. Con gái lấy chồng gần còn đỡ, lấy chồng xa không biết một năm gặp được mấy lần".

"Giống bố mình ghê, con gái đi lấy chồng mà khóc quá trời. Dẫu biết con gái rồi sẽ theo chồng, chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không thể kiềm được nước mắt"; "Xem clip mà khóc theo lúc nào không hay. Nhìn người cha không nỡ buông tay mới hiểu tình cảm gia đình dành cho con cái nhiều như nào"...

Vũ Trang chia sẻ: "Cô dâu ơi, bạn là một trong các cô gái hạnh phúc nhất trên đời này ấy. Mình nhìn mắt bố bạn là biết, con gái rượu của bố lấy chồng rồi, vừa mừng mà cũng vừa lo. Mình nhiều khi cũng sợ lúc lấy chồng, bố có bị buồn nhiều như vậy, con gái nuôi lớn, gắn bó bao năm rồi lại đi sang nhà người ta mất, không rơi nước mắt sao được".

Giây phút cha tạm biệt con gái về nhà chồng khiến dân mạng không khỏi xúc động. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng không đồng tình với quan điểm “con gái xuất giá rồi sẽ là khách khi về ngoại”, rằng dù đã theo chồng, ngôi nhà của cha mẹ vẫn luôn là nhà của con gái cưng. "Sao mọi người hay có suy nghĩ đi lấy chồng rồi sẽ là khách nhỉ. Bố mẹ nuôi ăn học bao nhiêu năm, dạy cho nên người. Dù trưởng thành, lập gia đình thì mình vẫn là con của bố mẹ. Nhà vẫn ở đó, là nơi để về. Đừng vì ngại mà không về thăm bố mẹ nhé", Mỹ Anh chia sẻ.

Phương Huyền bình luận: "Nhà vẫn là nhà, chờ những đứa con đi xa về. Thay vì nghĩ mình đi lấy chồng phải xa cha mẹ, xa gia đình, mọi cô dâu hãy nghĩ tích cực rằng giờ mình có đến hai gia đình nhé. Mỗi dịp lễ tết có hai nơi để cùng chung vui. Mỗi khi ốm đau, hoạn nạn có tận hai nơi tin tưởng để nhờ cậy. Con gái vẫn mãi là con của bố mẹ, không có khách khứa nào cả".

Ngoài ra, nhiều cô dâu chia sẻ câu chuyện ngày cưới của mình. Khánh Vy viết: "Cha tôi thì không khóc ở rạp cưới mà về nhà nằm võng khóc, không ăn uống. Lúc mẹ đến hỏi chuyện thì cha nức nở rằng: 'Từ này nó không ăn cơm ở nhà mình nữa rồi', làm mẹ cũng khóc theo. Hôm sau, cha còn gọi điện cho thông gia bảo: 'Con nó còn khờ, còn dại mong anh chị dạy dỗ chứ đừng nặng lời'. May mắn, gia đình nhà chồng cũng yêu thương tôi như con gái ruột. Hai vợ chồng dù xa 100km nhưng vẫn có dịp là về thăm nhà ngoại".

Hồng Nhung chia sẻ: "Ngày tôi còn học cấp 2, bố trồng cây cau, còn nói với mẹ là khi nào cau ra quả thì lúc đó con gái đi lấy chồng. Vậy mà khi cau có quả, tôi đi lấy chồng thì bố không còn nữa rồi. Ngày đón dâu, tôi thắp hương, dâng lễ mà không cầm được nước mắt, chồng quỳ bên cạnh cũng khóc theo, thành tiếng. Cả nhà trai cũng xúc động mãi".

Thiên Trang bình luận: "Mình lấy chồng cách nhà hơn 9km, đi xe máy chỉ mất tầm 15 phút. Ngày cưới, mình không để ý, xong đám cưới mẹ mới bảo hôm đó về bố mình khóc nhiều lắm. Mẹ mình an ủi là ngay gần thôi, con thích về thăm hôm nào cũng được. Thế nhưng, bố vẫn cứ khóc mãi, đến tối khi mình gọi điện thì mới bắt đầu vui vẻ lại bình thường. Cảm ơn bố vì luôn yêu thương con gái vô vàn".