Clip cha khóc như mưa trong ngày cưới con gái khiến cư dân mạng 'ầm ầm thả tim'

Người cha bước xuống sân khấu rồi khóc nức nở vì con gái đi lấy chồng. (Nguồn: @uyenphuongxinhdep)

Một clip đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh người cha vừa hoàn thành nghi thức trao con gái vào tay chàng rể trên sân khấu hôn lễ, lúc bước xuống đã không kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở, vừa đi về chỗ ngồi vừa lấy tay ôm mặt và liên tục quệt nước mắt. Đến khi ngồi xuống ghế, dù được người xung quanh an ủi, người đàn ông có gương mặt rắn rỏi và vóc dáng cao lớn này vẫn khóc đến rung cả người, đưa tay áo vest lên lau như trẻ con.

Đoạn video chỉ dài 22 giây với dòng chú thích ngắn ngủi "Ba cô dâu chỗ khác như thế nào? Chứ ba cô dâu tiệc nhà mình tiễn con gái đi lấy chồng khóc sướt mướt luôn nhé" đã thu hút 1 triệu lượt xem trên TikTok, hàng chục nghìn lượng thả tim và bình luận.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến cảm xúc chân thật của người cha tiễn con gái về nhà chồng: "Nhìn người cha khóc xong hết lấy tay áo, vạt áo lau nước mắt mà mình cũng rưng rưng. Đúng là 'bình rượu mơ' ủ bao năm giờ phải gả đi thì ai mà chẳng buồn".

"Những người cha thường rất ít khi thể hiện cảm xúc. Bác phải yêu con gái rất nhiều nên mới để cảm xúc trào dâng như vậy"; "Cha chăm bẵm con từ nhỏ đến lớn, giờ đủ lông đủ cánh rồi phải trao tay người khác. Tôi xem clip mà nước mắt trào ra lúc nào không hay"...

Ngọc Anh rưng rưng: "Mình từng tưởng tượng hàng trăm lần rằng không biết ngày cha dắt tay lên lễ đường cảm xúc cá nhân sẽ như nào. Giờ đây, mình lại càng buồn hơn khi nghĩ đến cảm xúc cha. Chắc chắn cha sẽ hụt hẫng lắm, xen vào đó là chút tự hào, cùng với nỗi lo âu. Con mình giờ sang nhà người ta, sướng vui khổ buồn đều không biết như nào, chỉ biết cầu mong cho con luôn hạnh phúc".

Một người cha chia sẻ: "Con gái tôi mới 2 tuổi, nghĩ đến cảnh một ngày nào nó đi lấy chồng mà tôi đã rưng rưng nước mắt rồi. Không biết sau nuôi nấng hơn 20 năm rồi để nó ra đi thì bản thân còn xúc động đến nhường nào nữa. Sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, ai trong tình cảnh mới hiểu được giọt nước mắt của người cha đáng quý đến nhường nào".

Người cha không kìm được nước mắt trong ngày cưới của con gái. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ từng lên xe hoa chia sẻ kỷ niệm về bố trong ngày cưới của mình. "Ngày cưới, bố mình trong cơn bệnh nặng, không thể cùng lên lễ đường với con gái. Trước đám cuối, mình và chồng đều đến bệnh viện chào bố. Ông chỉ cười hiền từ mà thều thào nói không ra hơi. Điều tiếc nuối nhất đời mình là bố không thể nhìn thấy, chăm bẵm cháu ngoại", Phương Uyên chia sẻ.

Thu Trang viết: "Ngày con gái đi lấy chồng, bố cũng khóc như mưa. Bố mẹ tôi bỏ nhau nên cưới con gái chỉ có mình bố ngược xuôi. Trước khi lấy chồng, tôi với bố khắc khẩu suốt, nhưng lấy chồng xong, tôi lại thương bố nhiều hơn. Giờ có thời gian rảnh là hai vợ chồng cũng bế con qua thăm nom để bố đỡ thui thủi một mình. Tôi rất sợ một ngày bố không còn nữa, không còn ai yêu thương mình vô điều kiện trên đời".

Hồng Hạnh chia sẻ: "Ngày đón dâu, thấy bóng nhà trai đến đầu ngõ là bố mình khóc như mưa. Hôm cưới, bố còn trốn ra xe trước vì không muốn con gái thấy mình khóc. Thật sự rất thương bố mẹ, con gái cố gắng ổn định, thành công để sau này còn phụng dưỡng".