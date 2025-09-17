Vietlott 17/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/9/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 17/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 17/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 17/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 17/9 - Xổ số Mega 6/45 17/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/9/2025 - Vietlott Mega 6/45 17/9

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Xổ số Vietlott Mega 6/45 được quay số vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, thuận tiện để người chơi theo dõi.

– Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo tối thiểu 5 ngày trước qua website, ứng dụng và các đại lý ủy quyền.

– Với công nghệ hiện đại và quy trình giám sát nghiêm ngặt, Mega 6/45 luôn đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng, mang lại sự yên tâm cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé số Mega 6/45 chỉ được công nhận hợp lệ khi do Vietlott phát hành và dãy số trên vé trùng khớp kết quả quay thưởng.

– Người chơi phải hoàn tất giao dịch mua vé trước giờ quay 15 phút; mọi vé mua sau thời điểm này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

– Vé trúng thưởng cần được mang đi lĩnh trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá thời hạn trên vé sẽ không còn giá trị để nhận thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Giải thưởng Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng sẽ được trả trực tiếp tại các đại lý hoặc điểm bán do Vietlott ủy quyền.

– Đối với các giải trị giá từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng phải đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để xác minh và hoàn tất thủ tục nhận thưởng.

– Vietlott cam kết quá trình chi trả được thực hiện minh bạch, tuân thủ pháp luật và đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không nằm trong nhóm bị pháp luật hạn chế tham gia trò chơi có thưởng.

– Mọi khoản trúng thưởng được thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng (VND) theo đúng quy định của Nhà nước.

– Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người tham gia cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi và thuận tiện cho việc hỗ trợ sau này.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 17/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.