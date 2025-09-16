Vietlott 16/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/9/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 16/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 16/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 16/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 16/9 - Xổ số Power 6/55 16/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/9/2025 - Vietlott Power 6/55 16/9

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn của Vietlott, nổi bật nhờ cách chơi dễ hiểu và giải Jackpot hấp dẫn, có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Lịch quay số mở thưởng diễn ra vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, đảm bảo minh bạch và được giám sát nghiêm ngặt.

- Nếu có thay đổi về thời gian quay số, Vietlott sẽ thông báo kịp thời qua website, ứng dụng và hệ thống điểm bán để người chơi tiện theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người chơi trúng thưởng Power 6/55 cần tiến hành nhận giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, sau thời gian này vé sẽ mất hiệu lực.

- Khi lĩnh thưởng, bắt buộc phải xuất trình vé số gốc còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa hay chắp vá, tại các điểm bán hoặc đại lý do Vietlott ủy quyền.

- Để tránh sai sót, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi có kết quả chính thức rồi mới kiểm tra vé và thực hiện thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi hồ sơ lĩnh thưởng được xác nhận đầy đủ và hợp lệ, Vietlott hoặc các đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành chi trả giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu phát sinh tranh chấp quyền sở hữu vé hoặc có dấu hiệu gian lận, việc trao thưởng sẽ bị tạm ngưng và chỉ được thực hiện lại sau khi có kết quả xử lý chính thức từ cơ quan chức năng, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 của Power 6/55 thuộc về người chơi đoán đúng cả 6 con số, với giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và tiếp tục tích lũy cho đến khi có người may mắn trúng thưởng.

- Jackpot 2 được trao cho vé khớp 5 số chính xác kèm theo 1 số đặc biệt, trị giá từ 3 tỷ đồng và cũng sẽ cộng dồn nếu chưa có người chiến thắng.

- Bên cạnh đó, Power 6/55 còn mang đến nhiều phần thưởng khác: trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng, và trúng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Giá mỗi lượt chơi là 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều giải thì chỉ được nhận mức thưởng cao nhất. Trường hợp có nhiều người cùng trúng Jackpot, giải thưởng sẽ được chia đều theo số lượng người thắng.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 16/9/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.