Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 23/10/2025 - XSQB 23/10

XSQB 23/10. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 23/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 23/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 23/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 23/10/2025 - XS đài Quảng Bình ngày 23/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ lĩnh toàn bộ giá trị các giải đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung có đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

