Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 23/10/2025 - XSQB 23/10

XSQB 23/10. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 23/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 23/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSQB 16/10, kết quả xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 16/10/2025
- XSQB 9/10/2025
- XSQB 2/10/2025
- XSQB 25/9/2025
- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.
- Vé số trúng có giá trị nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.
- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ lĩnh toàn bộ giá trị các giải đó.
- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.
- Thứ Hai: Xổ số miền Trung có đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.
- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.
- Thứ Tư: Xổ số miền Trung có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.
- Thứ Năm: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định.
- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.
- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
- Chủ nhật: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.
Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 23/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.