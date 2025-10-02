Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 2/10/2025 - XSQB 2/10

XSQB 2/10. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 2/10/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 2/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 2/10/2025 - XS đài Quảng Bình ngày 2/10/2025

Xem lại kết quả XSQB các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSQB 25/9, kết quả xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 25/9/2025

XSQB 25/9, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 25/9/2025.

- XSQB 18/9/2025

XSQB 18/9, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18/9/2025.

- XSQB 11/9/2025

XSQB 11/9, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 11/9/2025.

- XSQB 4/9/2025

XSQB 4/9, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 4/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không bị rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong 30 ngày, được tính kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

- Người trúng thưởng không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ 3: XSMT sẽ mở thưởng tại đài đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ 4: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ 5: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Thứ 6: XSMT sẽ mở thưởng tại Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ 7: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 2/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.