Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 25/9/2025 - XSQB 25/9

XSQB 25/9. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 25/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 25/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 25/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 25/9/2025 - XS đài Quảng Bình ngày 25/9/2025

Xem lại KQXS Quảng Bình các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSQB 18/9, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18/9/2025

XSQB 18/9, kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 18/9/2025.

- XSQB 11/9/2025

XSQB 11/9, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 11/9/2025.

- XSQB 4/9/2025

XSQB 4/9, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 4/9/2025.

- XSQB 28/8/2025

XSQB 28/8, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 28/8/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không bị rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng không thể lĩnh thưởng vì vì nguyên nhân khách quan thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do đài Phú Yên Huế quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do đài Đắk Lắk, Quảng Nam mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT có đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do đài Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMT có đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay thưởng.

