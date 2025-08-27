Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 28/8/2025 - XSQB 28/8

XSQB 28/8. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 28/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 28/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 28/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 28/8/2025 - Xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 28/8/2025

Những lưu ý cần biết khi trúng thưởng XSQB

- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn nhận tiền thưởng là 30 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Nếu để quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần duy nhất bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật, bận đi công tác xa,...) không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để nhận thưởng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ Ba: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ Tư: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ Năm: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng.

- Chủ nhật: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

