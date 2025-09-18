Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 18/9/2025 - XSQB 18/9

XSQB 18/9. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 18/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 18/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 18/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 18/9/2025 - XS đài Quảng Bình thứ Năm ngày 18/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này mà người trúng số chưa đến nhận thưởng, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng có giá trị nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung có đài Phú Yên và Huế mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do đài Đắk Lắk và Quảng Nam mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung có đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị quay thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung có đài Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung có đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế mở thưởng.

