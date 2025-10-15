Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 16/10/2025 - XSQB 16/10

XSQB 16/10. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 16/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 16/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 16/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 16/10/2025 - XS đài Quảng Bình ngày 16/10/2025

Quy định cần biết

- Người chơi phải giữ vé số trúng còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, vé số trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh toàn bộ giá trị các giải đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung có đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được mở thưởng tại Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.

