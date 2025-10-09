Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 9/10/2025 - XSQB 9/10

XSQB 9/10. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 9/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 9/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 9/10/2025 - XS đài Quảng Bình ngày 9/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không bị rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, được tính kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Sau 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung do đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Bình Định và Quảng Trị.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum.

