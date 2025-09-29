Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 29/9/2025 - XSCM 29/9

XSCM 29/9. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 29/9/2025 mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả XSCM 29/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 29/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 29/9/2025 - XS đài Cà Mau thứ Hai ngày 29/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, cho vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho vé trúng chữ số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ 3: XSMN có đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ 4: XSMN có đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ 6: XSMN có đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN có đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

