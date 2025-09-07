Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 8/9/2025 - XSCM 8/9

XSCM 8/9. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 8/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả XSCM 8/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 8/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 8/9/2025 - XS đài Cà Mau thứ Hai ngày 8/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải nhận được 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải nhận được 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho những vé trúng số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ 3: XSMN do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ 4: XSMN do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ 5: XSMN do đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ 6: XSMN do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương quay thưởng.

- Thứ 7: XSMN do đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 8/9/2025, XSCM hôm nay trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.