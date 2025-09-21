Tiến Linh ghi bàn rồi phản lưới, CLB Công an TP.HCM vẫn giành chiến thắng

(VTC News) -

Highlight Becamex TP.HCM 1-3 Công an TP.HCM

Nguyễn Tiến Linh gặp lại đội bóng cũ trong trận derby TP.HCM diễn ra tối 21/9. Tuyển thủ Việt Nam ghi bàn giúp CLB Công an TP.HCM mở tỷ số bằng cú đánh đầu hiểm hóc ở ngay phút thứ 7.

Sang hiệp 2, chính Nguyễn Tiến Linh vô tình giúp Becamex TP.HCM gỡ hòa. Pha chạm bóng của tiền đạo này trong tình huống phòng ngự phạt góc lại đưa bóng về lưới nhà.

Tuy nhiên, CLB Công an TP.HCM vẫn giành chiến thắng ở trận đấu này. Các pha lập công của Quốc Cường và Văn Bình giúp đội khách đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 3-1.