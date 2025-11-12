Thuốc ung thư Pembroria của Nga điều trị loại ung thư nào?

(VTC News) -

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế (Bệnh viện Đa khoa Phương Đông), Pembroria không phải là thuốc mới tại Việt Nam. “Hoạt chất này được sử dụng trong điều trị ung thư khoảng 5 năm nay, mang lại hiệu quả rõ rệt ở nhiều nhóm bệnh nhân”, ông cho biết.

Pembroria là thuốc điều trị ung thư theo cơ chế miễn dịch, giúp hệ thống miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Trước đây, thuốc chứa hoạt chất Pembrolizumab chủ yếu do các hãng dược Mỹ sản xuất, nay có thêm nhà sản xuất tại Nga, giúp mở rộng nguồn cung cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Theo bác sĩ Duy Anh, sự đa dạng nhà sản xuất của nhóm thuốc này tương tự các loại kháng sinh phổ biến như Amoxicillin – được sản xuất tại nhiều quốc gia nhưng vẫn giữ nguyên hoạt chất và tác dụng điều trị. “Việc có thêm nguồn cung không làm thay đổi bản chất hay cơ chế của thuốc, nhưng giúp người bệnh dễ tiếp cận hơn và giảm áp lực chi phí”, ông nói.

Pembroria là thuốc điều trị ung thư theo cơ chế miễn dịch.

Pembroria được chỉ định trong điều trị nhiều loại ung thư như ung thư phổi không tế bào nhỏ, u hắc tố, ung thư đại trực tràng, cổ tử cung, biểu mô tế bào thận và ung thư vú. Hiệu quả điều trị được ghi nhận cao, đặc biệt ở những bệnh nhân có đáp ứng miễn dịch phù hợp.

Tùy loại ung thư, bệnh nhân được khuyên nên điều trị bằng Pembrolizumab cho đến khi có bằng chứng tiến triển bệnh hoặc độc tính không thể chấp nhận được.

Bên cạnh các chỉ định điều trị, bệnh nhân cũng cần chú ý những phản ứng bất lợi liên quan đến miễn dịch khi sử dụng Pembroria để có những biện pháp điều chỉnh phù hợp, tạm ngưng sử dụng hoặc dừng vô thời hạn.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành cho 14 loại vaccine và sinh phẩm, trong đó có Pembroria (Pembrolizumab 100mg/4ml) do Công ty Limited Liability "PK-137" của Nga sản xuất, Công ty Anabion Pharmaceutical Trading Ltd (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) đứng tên đăng ký.

Theo giới chuyên môn, liệu pháp miễn dịch – trong đó có các thuốc như Pembroria – đang mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến xa, đặc biệt khi các phương pháp truyền thống như hóa trị, xạ trị không còn hiệu quả. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.