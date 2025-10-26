RHYDER, Hà Nhi khuấy động Hồ Gươm, khởi động VPBank International Marathon

(VTC News) -

Tối 24/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Hà Nội, trong khuôn khổ lễ khai mạc giải chạy VPBank Hà Nội International Marathon 2025, đêm nhạc VPBank Prime Night quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám Vũ Thảo My, Juky San, Hà Nhi và RHYDER đã chiêu đãi các khán giả một đêm nhạc đầy ấn tượng và cảm xúc.

Mở màn cho đại tiệc âm nhạc VPBank Prime Night là màn trình diễn ấn tượng từ Vũ Thảo My - nữ ca sĩ từng 2 lần đoạt Quán quân Giọng hát Việt 2013 và Our Song Việt Nam 2024. Trong ánh sáng huyền ảo, những thanh âm sôi động của “Chỉ cần anh muốn”, Vũ Thảo My và vũ đoàn gây ấn tượng đặc biệt và báo hiệu về một đêm nhạc bùng nổ cảm xúc.

Vũ Thảo My mở màn VPBank Prime Night bằng vũ điệu sôi động.

Giữa không gian ngoài trời với tiết trời mùa Thu se lạnh, dù xen lẫn là những hạt mưa bay bay nhưng khán giả không ai rời đi và khi Vũ Thảo My cất tiếng trong ca khúc “Và ngày nào đó” dường như thời gian như trôi chậm hơn, đọng lại trong lòng người nghe như một lát cắt của tuổi trẻ với những câu chuyện tình không trọn vẹn.

Juky San hào hứng khi lần đầu hát giữa mùa thu Hà Nội.

Thu Hà Nội đón chào ca sĩ Juky San trong tiếng mưa nhẹ rơi lách tách và ánh đèn lung linh cùng tiếng hò reo của hàng ngàn khan giả hâm mộ. Nữ ca sĩ sở hữu màu giọng nhẹ nhàng mang nét cổ điển pha hiện đại thể hiện 3 bài hit: “Người đầu tiên”, “Phải chăng em đã yêu”, “Tin nhắn sau cùng”.

Đây là những ca khúc đậm chất thanh xuân khiến khán giả trẻ đắm chìm vào không gian âm nhạc, ngân nga theo từng giai điệu. Juky San - nữ ca sĩ với ngoại hình xinh xắn để lại nhiều dấu ấn với khán giả cùng chương trình “Em xinh say hi” phấn khích cho biết: "Đây là lần đầu mình được hát ở Hà Nội với sân khấu ngoài trời có đông đảo khán giả trẻ và mình cảm thấy rất yêu các bạn, yêu không khí mùa Thu ngày hôm nay".

Hà Nhi đặc biệt lôi cuốn khán giả với màn tương tác dí dỏm trên sân khấu.

Đến 20h30 tối, trời tạnh mưa, không khí đêm nhạc trở nên sôi động với sự xuất hiện của gương mặt được mong chờ - ca sĩ Hà Nhi. Xuất hiện với trang phục sexy, Hà Nhi mang đến màn trình diễn đầy biến hóa khi thì day dứt trong “Chưa quên được người yêu cũ” lúc lại mạnh mẽ, cuốn hút và năng lượng bùng nổ qua các ca khúc “Dĩ vãng nhạt nhoà”, “Khúc nhạc vui”.

Hà Nhi cũng chứng tỏ khả năng giao lưu duyên dáng. Ở phần giới thiệu ca khúc mở màn, nữ ca sĩ tếu táo nói rằng có bạn trẻ tâm sự mỗi khi nghe Hà Nhi hát “Chưa quên người yêu cũ” cảm giác như “bị đau dạ dày", bởi vậy trong đêm nhạc này cô sẽ muốn họ hãy quên đi người yêu cũ và tìm một người người yêu mới như VPBank để biết cuộc sống thế nào là thịnh vượng.

RHYDER lần thứ hai góp mặt tại VPBank Prime Night với những ca khúc quen thuộc làm nên tên tuổi.

Là người hát cuối cùng trong đêm diễn, RHYDER - rapper trẻ đang được khán trẻ yêu mến xuất hiện đầy năng lượng bên cạnh các dancer trong ánh sáng rực rỡ và tiếng nhạc dồn dập khiến khán giả hò reo không ngừng. Nam ca sĩ không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến mọi người đồng loạt hát theo từng câu, từng chữ các ca khúc trong album mới phát hành của mình.

Vẫn những nốt cao chót vót nhưng chất giọng biến hoá nhiều màu sắc và phong cách biểu diễn cuốn hút RHYDER đã mang lại diện mạo vô cùng mới mẻ cho các bài hát: “Tiếc cho em”, “Chẳng tin vào tình yêu”, “Dân chơi sao phải khóc”, “Chịu cách mình nói thua”… Trước sức nóng của hàng ngàn khán giả, nam ca sĩ không ngần ngại xuống phía bên dưới giao lưu cùng người hâm mộ.

Hàng nghìn khán giả “quẩy” cùng VPBank Prime Night.

Đêm nhạc VPBank Prime Night tổ chức tại Hà Nội trong khuôn khổ lễ khai mạc giải chạy VPIM 2025 là một sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động chúc mừng sinh nhật VPBank Prime 4 tuổi, hướng tới lan tỏa giá trị thương hiệu và kết nối sâu sắc hơn với Khách hàng.

Đây cũng là một điểm nhấn không thể thiếu của VPBank Hanoi International Marathon 2025, giúp tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho 11.000 vận động viên trước thềm giải chạy.

Sau 4 năm, VPBank Prime đã thu hút gần 2,4 triệu khách hàng, gấp 3 lần so với năm đầu tiên. Tháng 7/2025, VPBank Prime vinh dự được Global Banking và Finance Review trao tặng danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất dành cho Millennials và Gen Z Việt Nam 2025”, minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới và thấu hiểu nhu cầu tài chính của thế hệ trẻ.