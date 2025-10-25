Quốc hội phê chuẩn 3 Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 25/10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia với 3 nhân sự.

3 Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia được phê chuẩn gồm: ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Nội vụ; ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trước đó, tại phiên họp chiều 24/10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng.

Đại biểu Quốc hội họp tại hội trường Diên Hồng. (Ảnh: quochoi.vn)

Với nhân sự vừa được kiện toàn, Hội đồng Bầu cử quốc gia có 19 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

4 Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiêm Trưởng Tiểu Ban Nhân sự); Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

14 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (kiêm Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo); Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (kiêm Trưởng Tiểu ban thông tin tuyên truyền); Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (kiêm Trưởng Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội); Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy.