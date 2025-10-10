Người dân Tây Ninh góp từng thùng mì, lốc sữa gửi đến đồng bào vùng lũ

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trưa 10/10, cổng chính Toà thánh Cao Đài (phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) trở thành nơi tập kết nhu yếu phẩm người dân địa phương gửi đến bà con vùng lũ một số tỉnh phía Bắc.
Việc làm này do anh Đặng Văn Phúc đứng ra vận động. Dù mới chỉ phát động ngày hôm qua, nhưng hàng nghìn người đã tập trung về đây. Người góp của, người góp công để chung sức.
Nhu yếu phẩm nhóm kêu gọi đợt này gồm: mỳ, cháo, sữa, nước lọc, bếp gas mini...
Giữa cái nắng, người dân đến góp từng thùng mì, lốc sữa.
Em Chu Thị Thanh Hà (học sinh lớp 7, Trường THCS Trần Hưng Đạo) được mẹ chở đến góp 2 thùng mì sau buổi học sáng. "Đây là tiền em góp heo. Hôm qua thấy mọi người vận động, em cũng muốn góp chút sức mình cùng bà con nên đã mổ heo, nhờ mẹ đi mua mì", em Thanh Hà nói.
Bà Nguyễn Thị Bảy (xã Hậu Đước), mang 3 thùng sữa và 1 thùng cá mòi đến góp. Khi được hay bà con cần bêp gas mini để nấu ăn, bà lập tức xung phong đi mua và sẽ đến góp đợt 2.
Người dân mang "tấm lòng" đến điểm tập kết, sẻ chia cùng bà con ảnh hưởng do bão lũ miền Bắc.
Tất cả những người quyên góp, dù ít hay nhiều, đều được nhóm ghi lại danh sách rõ ràng.
Anh Đặng Văn Phúc cho biết, dự kiến đoàn sẽ xuất phát vào tối mai (11/10) với 3 xe cứu thương và 3 container nhu yếu phẩm. Đây không phải là lần đầu tiên nhóm phát động người dân Tây Ninh hướng về bà con vùng bão lũ. Trước đây, đoàn đã thực hiện 4 đợt tương tự, về hỗ trợ bà con vùng lũ miền Trung và miền Bắc.
Chưa đầy 2 ngày, nhóm đã nhận khoảng hơn 10.000 thùng sữa, mì, cháo, nước... của người dân với tổng tiền hàng khoảng 3 tỷ đồng.
Nhóm vẫn sẽ tiếp tục nhận sự đóng góp của người dân đến chiều mai (11/10).