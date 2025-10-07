TP.HCM hỗ trợ 10.000 túi thuốc gia đình cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi

(VTC News) -

Những ngày qua, nhiều bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã khẩn trương chuẩn bị các túi thuốc gia đình để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão số 10 vừa qua.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các nhân viên y tế được huy động để chuẩn bị 1.000 túi thuốc gửi cho người dân vùng chịu ảnh hưởng bão, lũ.

Mỗi túi thuốc gồm 12 loại thuốc cơ bản như hạ sốt, giảm đau, chống dị ứng, bù dịch - điện giải… Ngoài ra còn có keo, băng gạc cá nhân, dầu gió, thuốc sát trùng da, viêm mũi dị ứng, mề đay…

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khẩn trương chuẩn bị 1.000 túi thuốc gia đình.

Các chuyên gia y tế cho biết sau lũ lụt, người dân có thể đối mặt nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt các bệnh về da, hô hấp, mắt, tiêu hóa, chân tay miệng...

Đây đều là những loại thuốc cần thiết đã được Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế thông qua với kỳ vọng sẽ giúp người dân đang bị cô lập do bão, lũ gây ra có thể tự chăm sóc sức khoẻ ở cả người lớn và trẻ em với bảng hướng dẫn sử dụng chi tiết đảm bảo an toàn và hiệu quả.

“Các túi thuốc được chuẩn bị chỉn chu, tiện lợi để người dân dễ dàng sử dụng. Túi thuốc nhỏ gọn, người dân có thể dễ dàng mang theo di chuyển tới nhiều nơi mà không lo đổ bể, hư hỏng. Ngoài 1.000 túi thuốc đã chuẩn bị, chúng tôi cũng sẵn sàng tăng cường làm thêm khi có nhu cầu", bà Hà Vũ Như Hương, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thông tin.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong đợt đầu tiên, Sở đã phát động trong toàn ngành, cả tư nhân chuẩn bị 10.000 túi thuốc gia đình gửi đến các tỉnh bị ảnh hưởng bão, lũ. Ngày 5 và ngày 6/10 đã chuyển ra 5.000 túi cho các tỉnh Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La và Cao Bằng.