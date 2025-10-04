Nhìn lại những hình ảnh tàn phá khủng khiếp của bão số 10 Bualoi

Cơn bão số 10 (Bualoi) trở thành một trong những thảm họa thiên tai khốc liệt nhất nhiều năm qua. Chỉ sau vài ngày càn quét, bão cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã khiến 51 người thiệt mạng, 14 người mất tích và 164 người khác bị thương, trải dài từ miền núi phía Bắc đến ven biển miền Trung.