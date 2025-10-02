Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An

3 ngày sau khi bão số 10 (Bualoi) quét qua, nhiều địa phương tại Nghệ An vẫn bị ảnh hưởng trầm trọng. Đặc biệt tại các xã miền núi như Thành Bình Thọ, Yên Xuân, Tân Kỳ... nước lũ dâng cao, chưa có dấu hiệu rút. Các bản làng vẫn bị cô lập hoàn toàn trong biển nước, thiếu thốn nhu yếu phẩm trầm trọng.
Hàng trăm người dân đã tập hợp, cùng nhau thổi lửa nấu cơm, gói bánh gửi đến bà con.
Mổ lợn, nấu cơm gửi đến bà con bị cô lập ở xã Thành Bình Thọ.
Hành động thiết thực này được phát động bởi nhóm thiện nguyện Anh Sơn, có sự chung tay của đoàn thành niên, chính quyền và nhiều nhà hảo tâm khác.
Theo những người tham gia, đây là hành động với tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều", bởi chính xã Anh Sơn cũng là địa phương tâm bão đi qua. Chính gia đình của những tình nguyện viên này cũng bị ảnh hưởng, nhưng "còn cứu vãn được".
Các cụ già đến chung sức, giúp đỡ bà con.
Không chỉ tập trung nấu ăn theo nhóm, nhiều gia đình tự gói bánh chưng, bánh tét gửi đến bà con.
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỹ (xã Anh Sơn) thức thâu đêm gói 100 chiếc bánh ủng hộ. "Nhà tôi cũng bị bão quét bay ngói, dột hết, nhưng hôm qua nắng lên sửa rồi. Xem tin tức thấy bà con trên xã Thành Bình Thọ nước vẫn ngập lút mái nhà, thiếu thức ăn nên hai vợ chồng tôi quyết định góp chút sức nhỏ", bà Mỹ nói.
Trong 3 ngày qua, người dân ở xã Anh Sơn đã nấu và trao hàng nghìn phần cơm đến bà con bị ảnh hưởng do bão lũ.
Vượt đêm tối, mưa gió trao những suất ăn cho bà con.
Anh Bùi Công Chính, đại diện nhóm thiện nguyện Anh Sơn cho biết, đây không phải là lần đầu tiên nhóm thực hiện việc làm ý nghĩa này. Trước đây, trong lúc dịch COVID-19, hay các đợt ảnh hưởng thiên tai, nhóm đều tiên phong giúp đỡ bà con.
Những phần cơm được trao tận tay bà con.
Hình ảnh ngập lụt sau bão tại xã Thành Bình Thọ.