Cùng nhau nấu cơm, gói bánh cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Theo những người tham gia, đây là hành động với tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều", bởi chính xã Anh Sơn cũng là địa phương tâm bão đi qua. Chính gia đình của những tình nguyện viên này cũng bị ảnh hưởng, nhưng "còn cứu vãn được".