Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 27/10 và rạng sáng 28/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 27/10 và rạng sáng 28/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 27/10 - 18h00: Nam Định vs Đà Nẵng

- Ngày 27/10 - 19h15: CAHN vs CA TP.HCM

Nam Định chạm trán Đà Nẵng tại giải V-League.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 28/10 - 03h00: Real Betis vs Atletico

Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia

- Ngày 27/10 - 21h35: Al Fateh vs Al Riyadh

- Ngày 27/10 - 21h35: Al Khaleej vs Al Taawoun

- Ngày 27/10 - 22h00: Al Kholood vs Al Najma

- Ngày 28/10 - 01h00: Al Batin vs Al Ahli

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 28/10 - 03h15: Moreirense vs FC Porto

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 28/10 - 02h00: Barracas Central vs Boca Juniors

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 27/10 - 15h30: Bhayangkara FC vs Persijap Jepara

- Ngày 27/10 - 19h00: Persib Bandung vs Persis Solo

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 27/10 - 20h30: Surkhon-2011 vs Andijon

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 27/10 - 15h00: Macarthur FC vs Adelaide United

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 27/10 - 22h30: CSKA 1948 Sofia vs Ludogorets

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 27/10 - 21h30: Al-Khuraitiat vs AL Waab

- Ngày 27/10 - 23h30: Al-Gharafa vs Al-Shamal

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 27/10 - 22h30: Rijeka vs Osijek

- Ngày 28/10 - 00h00: Vukovar 91 vs Dinamo Zagreb

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 27/10 - 22h00: FC Telavi vs Torpedo Kutaisi

- Ngày 27/10 - 23h00: Dinamo Tbilisi vs Kolkheti-1913 Poti

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 27/10 - 22h30: Botosani vs Hermannstadt

- Ngày 28/10 - 01h30: FC Rapid 1923 vs FC Unirea 2004 Slobozia

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 27/10 - 19h30: KF Shkendija vs FK Vardar Skopje

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 28/10 - 03h30: Sportivo Ameliano vs Club General Caballero JLM

- Ngày 28/10 - 06h00: Nacional Asuncion vs Cerro Porteno

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 28/10 - 01h00: OB vs Broendby IF

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- Ngày 28/10 - 01h00: Brommapojkarna vs GAIS

- Ngày 28/10 - 01h10: Malmo FF vs Hammarby IF

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 28/10 - 01h00: Radomiak Radom vs Wisla Plock

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 28/10 - 01h00: Maccabi Tel Aviv vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona